Illa ute i åttondelsfinalen: ”Hänger inte med”

Örebro är illa ute i åttondelsfinalen.

Luleå vinner första matchen med 6-2 och har nu två matchbollar på hemmaplan.

– Jag tycker att vi gör en dålig match, säger Örebrotränaren Niklas Eriksson till TV4.

Örebro är rejält illa ute i åttondelsfinalen mot Luleå.

Örebro tog sig till slutspel efter en sen forcering under grundserien trots att de legat i botten och hotats av kval under stora delar av säsongen. Där fick de dock tufft motstånd sedan regerande mästarna Luleå väntar i åttondelsfinal.

Där kom allting att avgöras under en enda period, nämligen den andra. Örebro tog ledningen genom stjärnan Patrik Puistola som sköt 1-0 i powerplay. Sedan vände matchen snabbt under mitten av mittperioden. 1-1 kom genom Eetu Koivistoinen och sedan small det flera gånger på kort tid. Luleå gjorde nämligen tre mål på drygt två minuter för att gå från 1-1 till en 4-1-ledning.

Pontus Andreasson gjorde 1-2 innan den tidigare Örebroaren Mathias Bromé satte 1-3. Därefter kom 1-4 genom talangen Isac Hedqvist som gjorde att Luleå var i förarsätet. Örebro fick däremot ett litet hopp genom en reducering av Kalle Kossila.

– Det är inte tillräckligt bra, tycker jag. Vi får för många långa byten mot oss i egen zon. Jag vet inte om vi blev för bekväma efter 1-0. De satte i en växel till och vi kunde inte hänga med, säger Kossila kritisk till TV4 i pausen.

Luleå vinner stort mot Örebro: ”Ett statement”

Pontus Andreasson var, av förklarliga skäl, desto nöjdare med sitt lags prestation.

– Vi börjar bra och skapar en hel del, sedan är det slarvigt att de får in sina två kassar. Annars är det bra, säger Andreasson om Luleås spel.

Det blev sedan inte någon spänning under tredje perioden. Luleå hade bra kontroll på tillställningen och kunde promenera hem till segern. Lagkaptenen Erik Gustafsson gjorde 2-5 med mindre än tre minuter kvar för att stänga matchen definitivt. Sedan fastställdes slutresultatet till 2-6 sedan Anton Levtchi gjort mål i tom kasse.

– Det här tycker jag är ett statement av Luleå att de är ett lag att räkna med, säger TV4-experten Sanny Lindström.

Luleå vinner alltså bortamatchen i serien enkelt mot Örebro. Nu vänder serien upp till Norrbotten och där har Luleå nu två matchbollar på hemmaplan för en chans att gå till kvartsfinal. Däremot är Örebro piskade att vinna två raka bortamatcher för att säsognen inte ska ta slut i veckan.

Örebro – Luleå 2–6 (0-0,2-4,0-2)

Örebro: Patrik Puistola, Kalle Kossila.

Luleå: Eetu Koivistoinen, Pontus Andreasson, Mathias Bromé, Isac Hedqvist, Erik Gustafsson, Anton Levtchi.

Luleå leder med 1-0 i matcher.