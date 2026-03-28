Stjärnan frustrerad: ”Känns som att vi väntar ut varandra”

Brendan Shinnimin vill ta sitt Luleå till ett nytt SM-guld.

Samtidigt känner han en viss frustration kring förhandlingarna om ett nytt avtal med klubben.

– Det känns som att vi väntar ut varandra, säger han till NSD.se.

Brendan Shinnimin i Luleå nästa säsong?

Efter SM-guldet i våras försvann Brendan Shinnimin, för att sedan återkomma i november. I vanlig ordning har han varit en nyckelspelare med sitt sätt att spela och få motståndarspelarna ur balans.

Men det är inte säker att det blir fler matcher i Luleå-tröjan efter att säsongen tar slut.

– Vi har pratat siffror och jag vet vad de är beredda att betala för att jag ska stanna, säger Brendan Shinnimin, som också enligt NSD säger sig vara missnöjd med det som erbjudits.

– Det känns som att vi väntar ut varandra, säger han vidare.

”Mitt förhandlingsläge blir bättre..”

35-åringen utvecklar.

– Jag har en familj att försörja och det är klart att det där hela tiden finns i mitt bakhuvud, men jag försöker att inte låta det påverka mig. Jag tänker att mitt förhandlingsläge blir bättre ju längre vi tar oss och det är att hjälpa det här laget vinna ett nytt guld som är mitt fokus.

Intresse ska inte saknas för forwarden som har erbjudanden från flera andra klubbar. Men innan han lämnar Norrbotten – eller ej, så väntar ett rafflande slutspel. Det har inletts på ett bra sätt för Luleå. Efter att ha slagit ut Örebro över tre matcher i åttondelsfinalen, leder laget för närvarande med 2–1 i matcher mot Frölunda, som slutade tvåa i serien.

Målet är att försvara SM-guldet.

Source: Brendan Shinnimin @ Elite Prospects





