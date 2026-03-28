Stod med i laguppställningen – men saknades

Luke Witkowski har funnits med i den officiella laguppställningen i två raka matcher – men utan att få speltid. I dagens match fanns han inte ens med på bänken.

Luke Witkowski missade den första kvartsfinalen mellan Brynäs och Växjö men fanns med laget nere i Småland. I match två stod han uppskriven i den officiella laguppställningen men utan att få speltid. I dagens match, på hemmaplan i Gävle, fanns backveteranen återigen med i den officiella laguppställningen.

Men han satt inte ens med på bänken och var således inte aktuell för att spela. Brynäs hade bara sex ombytta backar, eftersom J20-laget var i Stockholm för att möta Djurgården i kvartsfinal.

Ove Molin fick på presskonferensen kommentera Witkowskis läge.

– Vi valde att inte byta om Luke idag. Vi håller honom tillbaka några dagar.

Men han är aktuell för spel på måndag?

– Absolut.

Även Linus Ölund saknades efter att ha utgått i den andra perioden av torsdagens match. På frågan om han är aktuell för spel på måndag svarade Molin kort och gott:

– Ja.

Brynäs vann dagens match med 3-2.

Source: Luke Witkowski @ Elite Prospects