Bästa – och sista (?) chansen att vinna något

Han har haft en lång karriär och jagat titlar i NHL, AHL, KHL och Schweiz – men utan att vinna något. Nu menar Jordan Schroeder att han har sin bästa chans någonsin att vinna ett klubbmästerskap. Och kanske är det också den sista chansen.

– Jag tänker ofta på hur länge jag ska spela. Jag blir inte yngre, säger han till hockeysverige.se.

Jordan Schroeder. Foto: Bildbyrån (montage)

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter att ha haft två dagar ledigt efter grundseriens slut var Brynäs under fredagen tillbaka på is för första gången inför slutspelet. Samtliga spelare utom Axel Andersson deltog i den gemensamma träningen. Miks Indrasis, som missade de avslutade grundseriematcherna, var med och körde för fullt. Även Bobby Trivigno var tillbaka för första gången sedan hans skada för knappt två veckor sedan, men han tränade med röd tröja och var inte med på matchspelet under träningens avslutning.

Brynäs kommer ha ett nio dagar långt uppehåll mellan grundserieavslutningen och slutspelets start. Detta samtidigt som deras blivande kvartsfinalmotstånd är i full gång med sin åttondelsfinal.

Nästan fullt lag på Brynäs träning. Foto: Måns Karlsson.

Ett uppehåll som kom lägligt för ett Brynäslag som under de senaste veckorna haft en del skade- och sjukdomsproblem för första gången på hela säsongen. En av de som missade ett par matcher på grund av just sjukdom var Jordan Schroeder.

– Det har varit skönt att få lite vila. Det är bra för kroppen. Det har varit en lång säsong. Men hade en grym grundserie och satte oss i det här läget, konstaterar han efter fredagens träning.

– Nu är det bara att jobba fullt ut igen och det var skönt att gå på is igen. Nu är det en ny säsong som börjar.

Är det rent av ett för långt uppehåll?

– Ja, kanske, säger han med ett leende.

– Men det kan vi inte kontrollera. Det är vad det är. Vi ska dra så mycket fördel vi kan av den här vilan, och bli så förberedda vi kan för slutspelet.

Jordan Schroeder: ”En speciell grupp”

Redan under lördagen kan Brynäs kvartsfinalmotståndare bli klar. Vinner Malmö mot Rögle blir det nämligen tabelltian Redhawks som väntar för serievinnarna.

– Det här är en speciell grupp, ett speciellt lag. Jag hade turen att få komma hit i ett ganska coolt läge med många spelare som vänt hem. Att vi gjort det vi gjort, att vi vunnit ligan som nykomling, är rätt sjukt, menar Schroeder.

– Men även om det inte hade hänt är det här en väldigt speciell grupp. Det har varit ett roligt år.

Jordan Schroeder. Foto: Bildbyrån.

När började du känna att ”Okej, vi är på riktigt”?

– Bra fråga. Men det var nog när vi började vinna ett gäng matcher i rad i höstas. Då smög det sig, lite i tystnad, in ett riktigt bra självförtroende i gruppen. Då började vi känna att vi kan vinna varje match. Vi fick igång en segersvit och då kände jag att vi hade något.

Jagar sin första klubblagstitel

Jordan Schroeder har hunnit bli 34 år. Han hade en framgångsrik juniorkarriär, valdes i förstarundan av draften, och vann JVM-guld 2010 efter en klassisk finalseger mot Kanada där John Carlson avgjorde i förlängning. Schroeder var en av de bärande spelarna i ett lag som, förutom Carlson, också innehöll blivande NHL-stjärnor som Kyle Palmieri, Derek Stepan, Chris Kreider och Cam Fowler. Men det är också det enda som Schroder vunnit i karriären.

Hur mycket hade det betytt för dig att få vinna något på seniornivå för första gången?

– Det hade varit helt grymt. Det är ju trots allt därför man spelar. Det hade varit väldigt speciellt eftersom jag aldrig vunnit något på proffsnivå. Visst, jag vann JVM vilket också var helt otroligt, men att lägga ner den här tiden över en hel säsong och sen avsluta den med att inte vinna något…det är alltid tufft.

Hade det betytt mer för dig att vinna i det här skedet av karriären, än när du var 22 eller 27?

– Ja, troligtvis. Man har mer erfarenhet och mer kunskap nu. Jag har också insett varför jag spelar. Och nu har jag fru och barn också…man har ett helt annat perspektiv på saker när man är äldre. Man uppskattar sporten på ett annat sätt. Jag har ju haft en väldigt lång karriär.

Och centern, som gjorde 21 poäng på 46 matcher under säsongen, är tydlig:

– Det här är den bästa chansen jag har haft att vinna något. Helt klart.

– Den här gruppen är som sagt så speciell. Det vi gjort under säsongen är något unikt, och jag har aldrig varit en del av något sånt här tidigare.

Jordan Schroeder. Foto: Bildbyrån.

Jordan Schroeder om osäkra framtiden

Frågan är också om det blir den sista chansen att vinna något på seniornivå för Schroeders del. Hans kontrakt med Brynäs går ut och han gör ingen hemlighet av att karriären är på väg att ta slut.

Hur länge ser du dig själv spela?

– (Skratt) Det är en bra fråga – och något jag ofta tänker på. Jag blir inte yngre. Jag har mina barn och en del annat att tänka på också. Så vi får se.

– Jag och min fru försöker fundera på det…men vi får ta det efter säsongen.

Hur ser du på en fortsättning i Sverige?

– Jag skulle älska…om jag bestämmer mig för att spela nästa år också så känner jag att jag bara vill komma tillbaka.

Så det är Brynäs eller inget?

– Jag vet inte säkert. Men ja, ”pretty much”. Vi är bekväma här, vi gillar att vara här och vi trivs i staden. Barnen går på förskolan och har fått kompisar där. Vi känner oss ganska hemma här, säger han och avslutar:

– Men vi får se vad som händer. Jag vet inte ännu.