Jacob Josefson hade inte gjort någon match med Djurgården på exakt två månader. I den första åttondelsfinalen gjorde kuggen däremot comeback.

— Jag har haft en träning med laget innan och har en del kvar till hundraprocentigt matchflås, berättar 35-åringen för Hockeysverige.se.

Jacob Josefson och Malmö Redhawks Fredrik Händemark under åttondelsfinal ett i SHL mellan Djurgården och Malmö Redhawks den 17 mars 2026 i Stockholm.

Djurgården tog hem den första åttondelsfinalen mot Malmö efter en domarkontrovers. Det omdiskuterade avgörande målet står däremot kvar, och Djurgården har 1-0 i matcher. Där det fanns flera glädjeämnen för stockholmarna under kvällen.

Viggo Björcks show, Daniel Marmenlinds starka inhopp – men kanske framför allt Jacob Josefsons comeback.

Centern har varit borta från matchspel i exakt två månader. Veteranen har varit viktig för laget under säsongen och gjorde 17 poäng på sina 31 matcher i grundserien. Mot Malmö blev det en bit över 13 minuter i istid.

— Det var en tuff och jämn match. Vi tog oss hela vägen till sudden, så att det är så här slutspelsmatcher ska vara. Skönt att vi drog det längsta strået och kunde vinna hemma på Hovet.

Hur har tiden utanför isen varit?

— Det har väl varit frustrerande. Samtidigt var det ett ingrepp jag var tvungen att göra och jag hade en bra läkare som gjorde ett bra jobb. Jag är tacksam för att vi lyckades ta oss till slutspel och att jag kan vara med och spela.

På torsdag väntar match två mot Malmö, där har Djurgården chansen att stänga matchen. Med en seger är man klara för en kvartsfinal. Statusen på Magnus Hellberg är oklar och det återstår att se om han hinner komma tillbaka i tid för match två eller eventuellt tre.

Jacob Josefson däremot är redo för att varva upp ännu mer.

— Kroppen och det känns bra. Det är mer att jag har haft en träning med laget innan och har en del kvar till hundraprocentigt matchflås. Men jag spelade enkelt i dag och tog korta byten och försökte växa in i det på det viset. Det kommer nog bli ännu bättre till nästa match.

Du hade nån riktig propp där i första bytet?

— Jag var tvungen att komma in i det ordentligt. Det är väl så, man får försöka väcka sig själv och laget.

Under hans frånvaro har lagkamraterna löst en plats i slutspelet. Det är mesta mästarnas första framträdande i SM-slutspelet på sju år.

— Absolut, det är ändå det man har drömt om den här säsongen. Vi har ändå legat på en sån position sen starten, med tiden har det varit ett mål och man märkte även publiken, stämningen. Även om de är grymma under serien är det ett snäpp till i dag också. Atmosfären och ljudkulissen när man åker in här på Hovet är enorm.

