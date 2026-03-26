Får chansen igen − efter petningen

Rögle tvingas skaka om i laget efter skadorna i den första kvartsfinalen.

Då kliver petade Isac Solberg tillbaka in till kvällens match mot Färjestad.

Isac Solberg kliver in i Rögles lag efter skadorna.

Rögle förlorade den första kvartsfinalen mot Färjestad med 2-1 och ligger under inför den andra matchen i Ängelholm under kvällen. I match ett fick Rögle också tre riktigt tuffa skador då Josh Dickinson, Simon Zether och Lucas Ekeståhl Jonsson alla fick kliva av med skador under den första kvartsfinalen.

Alla tre saknas nu även till den andra matchen i serien mot Färjestad. Därför tvingas Rögle också skaka om i laget.

Daniel Zaar kliver upp och tar Dickinsons plats i kedjan med Karson Kuhlman och Leon Bristedt efter att ha inlett som 13:e forward i tisdags. Samtidigt får Isac Solberg, som petades i den första kvartsfinalen, kliva tillbaka in i laguppställningen och ersätter Zether i fjärdekedjan med Albin Sundsvik och Linus Sjödin. På backsidan får Gregor Biber kliva upp och spela i på Ekeståhl Jonssons plats i backparet med Mark Friedman. Mattias Göransson, som inledde som sjundeback senast, tar plats i backpar med Filip Johansson. Rögle saknar ju även toppbacken Calvin de Haan på grund av avstängning.

Rögle fyller ut laget genom att lyfta in juniorerna Marwin Jarbsjö och Isak Norlin. Jarbsjö kliver in som 13:e forward medan Norlin tar plats som sjundeback i laget.

❌ de Haan (avstängd), Dickinson, Ekeståhl, Zether (skador)

Färjestad å sin sida får tillbaka Emil Larmi i laguppställningen, efter att toppkeepern missat den första kvartsfinalen i tisdags. Han kommer däremot att sitta på bänken då Melker Thelin återigen får förtroendet mellan stolparna. I övrigt ställer FBK upp med exakt samma kedjor och backpar som i förra matchen.

