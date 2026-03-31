Frölundas smäll – stjärnan saknas i ödesmatchen
Frölundas spelare kan tvingas till tidig semester redan i kväll.
Man behöver vinna tre raka matcher mot Luleå – annars är gulddrömmarna i kras.
Då saknas Henrik Tömmernes, Linus Weissbach och Noah Hasa, som missar resten av säsongen.
Frölunda inledde säsongen i ett tempo som vittnade om en rekordsäsong och de flesta guldtips låg på laget i väst. Men superformen är nu ett minne blott för laget som inte längre är den lagmaskin man var tidigare.
Nu har man förlorat tre av fyra matcher i kvartsfinalen mot Luleå och måste nu vinna tre raka för att inte säsongen ska sluta i ett fiasko.
Till matchen, som börjar 19.00 i kväll, saknar man flera viktiga spelare. Noah Hasa, som skadade sig illa i Luleå senast, missar resten av säsongen. Samtidigt utgår Linus Weissbach och Henrik Tömmernes ur laget.
Så ställer Frölunda upp
I mål ställer Frölunda Tobias Normann. Vidare i första backpar, där Tömmernes vanligtvis prenumererar på en plats, tar Filip Hasa och Samuel Johannesson plats. Max Westergård ersätter Linus Weissbach i laget.
Samtidigt meddelar Luleå att Anton Levtchi, Brian O’Neill och Markus Nurmi leder trupperna som förstakedja.
Så ställer Luleå upp
