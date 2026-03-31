Frölundas spelare kan tvingas till tidig semester redan i kväll.

Man behöver vinna tre raka matcher mot Luleå – annars är gulddrömmarna i kras.

Då saknas Henrik Tömmernes, Linus Weissbach och Noah Hasa, som missar resten av säsongen.

Henrik Tömmernes, ett tungt tapp för FHC. Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån

Frölunda inledde säsongen i ett tempo som vittnade om en rekordsäsong och de flesta guldtips låg på laget i väst. Men superformen är nu ett minne blott för laget som inte längre är den lagmaskin man var tidigare.

Nu har man förlorat tre av fyra matcher i kvartsfinalen mot Luleå och måste nu vinna tre raka för att inte säsongen ska sluta i ett fiasko.

Till matchen, som börjar 19.00 i kväll, saknar man flera viktiga spelare. Noah Hasa, som skadade sig illa i Luleå senast, missar resten av säsongen. Samtidigt utgår Linus Weissbach och Henrik Tömmernes ur laget.

Så ställer Frölunda upp

I mål ställer Frölunda Tobias Normann. Vidare i första backpar, där Tömmernes vanligtvis prenumererar på en plats, tar Filip Hasa och Samuel Johannesson plats. Max Westergård ersätter Linus Weissbach i laget.

Samtidigt meddelar Luleå att Anton Levtchi, Brian O’Neill och Markus Nurmi leder trupperna som förstakedja.

Noah Hasa (spelat klart för säsongen), Henrik Tömmernes och Linus Weissbach utgår. Max Westergård och Oskar Wahlberg kallas upp från U20. Laget i sin helhet ser du nedan.



Nedsläpp kl 19:00 i Scandinavium. — Frölunda HC (@frolunda_hc) March 31, 2026

Så ställer Luleå upp