Frölundas drag när Peterson saknas: ”Fantastisk”

Frölunda tvingas kasta om när man kliver in i SM-semifinal.

Noah Hasa som förstacenter blir draget från Roger Rönnberg när Jacob Petersson saknas – samtidigt som ytterligare en junior får chansen.

Noah Hasa och Roger Rönnberg. Foto: Bildbyrån (montage).

– Han är en fantastisk hockeyspelare för det första. Han är väldigt pålitlig och en kille som är lätt att samarbeta med, det brukar funka bra bredvid Max och såna typer av spelare. Han är rätt lik David Edstrom i sin profil, både som spelare och person.



Så lät det i Göteborgs-Posten när Roger Rönnberg öste beröm över Noah Hasa inför semifinalserien mot Luleå. Detta då tidningen uppgav att succéspelaren skulle sättas in i en förstakedja när Jacob Petersson saknas i Frölunda-laget på grund av skada. (Läs mer här)



Nu, när laget presenterats under lördagen, bekräftas det hela.



Jacob Peterson, Filip Hasa och Erik Thorell saknas all till semifinal ett i norrbotten och ”succékedjan” med Nicklas Lasu, Isac Born och Noah Hasa splittas. Istället tar alltså Noah Hasa plats mellan Linus Weissbach och Max Friberg.



Tobias Normann vaktar målet.

Ännu en junior får chansen

Samtidigt öppnar detta även för att lufta ännu fler juniorer.



Efter att J20-laget förlorat andra raka semifinalmötet med Djurgården under fredagen finns nämligen både Måns Toresson och Mads Kongsbak Klyvø tillgängliga för spel i A-laget. Båda tar även plats, den första intill Ivar Stenberg och Mikael Ruohomaa i en andrakedja, medan debuterande Kongsbak Klyvø blir 13:e forward.



– Klyvø har vi lyft upp till J20 under säsongen. Han är en otroligt skicklig och kraftfull forward med ruggig fysik. Han har också gjort det jättebra taktiskt sett och verkligen vuxit in i vårt J20-lag, sade akademichefen Kristoffer Martin till hockeysverige.se i december.



Läs mer om Frölunda J20 här – kommentarer om ALLA spelare.



I Luleå-laget är det mest noterbara att Linus Omark är tillbaka i spel för första gången sedan 8 mars.