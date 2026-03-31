Vinner ödesmatchen: ”Såg det som en final”

Frölunda låg illa till inför kvällens kvartsfinal mot Luleå och var tvungna att vinna.

De kom hemmalaget ut flygande och pressade ner Luleå. Matchen slutade med 2-1, där Frölunda vann skottstatistiken med hela 39-10.

– Vi tryckte på bra och till slut när vi fick dit den så var det väldigt skönt – jag tycker inte det finns någon oro kring effektiviteten, säger matchhjälten Tom Nilsson till hockeysverige.se.

SCANDINAVIUM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Luleå hade satt sig i ett gyllene läge inför den femte kvartsfinalen mot Frölunda. Norrbottningarna hade skaffat sig 3-1 i matcher efter två förlängningsavgöranden uppe i Luleå, där den senaste matchen gått in i historien som den nästlängsta matchen i ett slutspel på 117 minuter och 29 sekunder.

Frölunda åkte tillbaka till Göteborg med kniven mot strupen och en stundande ödesmatch. Ändå kom hemmalaget ut flygande och hade 30-4 i skott på mål efter två spelade perioder samt en 1–0-ledning efter ett mål från Dominik Egli.

– Lite turligt, men det var kul att den gick in. Vi har många chanser för att göra fler mål men så är det i hockey. Vinst är vinst så nu fokuserar vi på torsdag, säger Egli till hockeysverige.se.

Hur ser du på matchen i sin helhet, ni hade ett stort övertag idag?

– Vi trycker på ganska mycket hela matchen men behöver bli bättre med våran produktivitet. Vi hade ändå bra tålamod och bra powerplay, nu ska vi bara fortsätta. Men som jag sa, vinst är vinst och nu ska vi åka upp till Luleå och vinna där.

Få mål – trots spelmässigt övertag: ”Ingen oro”

Efter Tom Nilssons 2-0 mål verkade matchen vara borta för Luleå. Trots Frölundas spelövertag kunde Luleås Brendan Shinnimin till sist reducera till 2-1 med mindre än fem minuter kvar. Närmre än så kunde Luleå dock inte komma.

Frölunda lyckades till slut hålla sig vid liv och vann matchen på ordinarie tid efter hela 39-10 i skott på mål. Nilsson blev matchvinnare med sitt mål som han satte i första krysset bakom Luleåmålvakten Matteus Ward.

– Jag hade inte så mycket yta att skjuta på. Det var ett snyggt mål, så det var skönt att få dit den. Det är ett skickligt lag vi möter. Vi bombar på ganska mycket skott och vi har bra lägen men vi får inte riktigt in dem, säger Nilsson och fortsätter.

– Vi möter ett bra defensivt lag och en bra målvakt, men vi tryckte på bra och till slut när vi fick dit den så var det väldigt skönt. Jag tycker inte det finns någon oro kring effektiviteten. Vi har bra lägen och sen gäller det att få dit den, självklart. Men så länge vi spelar såhär så kommer målen komma.

”Steppar upp en nivå till – den ska vi gå på”

Kvartsfinalserien vänder nu återigen upp till Norrbotten och det står 3-2 för Luleå. Det innebär att det fortsatt är samma förutsättningar i den kommande matchen på torsdag.

Enligt Egli är det samma plan som gäller även då.

– Ja, precis. Vi ska fortsätta kämpa hårt och gå på deras backar. Vi behöver få ner pucken och spela på våra styrkor.

Något som Nilsson håller med om.

– Jag tycker ändå att det finns en styrka i att vi följer våran gameplan väldigt bra. Så det är något att bygga på. Det är väl en sådan gammal klyscha, man var framåtlutad. Vi såg det lite som en final, vi vill vinna matchen och sen inte tänka så mycket på vad som kan hända.

– Vi kommer behöva spela på ett liknande sätt uppe i Luleå. Matcherna vi har spelat har vi varit bra men jag tycker idag så steppar vi upp en nivå till. Så den ska vi gå på, avslutar Nilsson.

Det återstår att se ifall Frölunda lyckas vinna ytterligare en ödesmatch på torsdag. Egli och Nilsson menar att det kommer vara en tuff match men att de bara behöver fortsätta spela som de gjorde under kvällens match.