Kan få tillbaka två nyckelspelare: ”Chansen ökar för varje dag”

Frölundas tränare Roger Rönnberg är positiv efter gårdagens hemmavinst.

Under torsdagens träning deltog dessutom David Edstrom och Jacob Peterson.

– Det finns alltid en chans att han spelar, det beror på vem du frågar, säger Rönnberg till Hockeysverige.se

Roger Rönnberg ser mycket positivt i Frölundas spel under semifinalserien. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Under gårdagen vann Frölunda den tredje semifinalen mot Luleå och leder nu serien med 2-1. Frölunda har nu satt sig i en bra sist där laget kan ta ett rejält grepp om matchserien i morgondagens match som även spelas i Göteborg.



Frölundas tränare Roger Rönnberg är nöjd med många delar från gårdagens match och hoppas kunna bygga vidare på det. Samtidigt vill han att laget ska städa undan några aspekter.



– Det är alltid skönare att vinna än att förlora. Sen är det en ny dag idag. Det är dagen före nästa match. Så vi är fullt igång med förberedelser. Vi har hittat några mönster som vi gör väldigt bra i första perioden. Och det handlar om att ligga i det hela matcherna oavsett hur målen kommer. Att göra rätt saker hela tiden och vara konsekvent, säger Rönnberg till Hockeysveirge.se.



Sett till statistiken under slutspelsmatcher, har ni släppt in minst mål bakåt och gjort flest mål. Hur ser du på det?

– Väldigt positivt till det. För att ska man ha en chans att vinna så behöver man kunna producera offensivt. Defensiven tar dig till mästerskap. Men ska du vinna mästerskap så måste du ha en offensiv.



Frölunda släppte under grundserien in minst mål av alla lagen. Under slutspelet fortsatte laget ha en stabil defensiv och har sett till de fyra semifinallagen släppt in minst mål. Skillnaden till grundserien är att Frölunda nu även leder statistiken för flest gjorda mål, något som laget hade vissa problem med under säsongen.

Kan vara på väg tillbaka

Ett annat glädjande besked för Frölunda är att några frånvarande spelare kan vara på väg tillbaka. Både David Edstrom och Jacob Peterson deltog under torsdagens frivilliga träning. Dessutom hade centrarna inte på sig gröna tröjor, som bärs av spelare som inte får tacklas. Edstrom och Peterson tränade med vanliga tröjorna igen.



– Ja jag känner mig okej, de kör på bra med mig, säger Edstrom efter träningen.



Du kan inte säga mer om hur statusen är för dig, närmar du dig en återkomst?

– Nja, jag vet inte, vi får se hur det blir. Jag var ju här i alla fall.



Peterson svarade på samma fråga på följande vis.



– Det är slutspelstider, säger Peterson med ett leende och menar på att han inte kan dela med sig om när han kan komma tillbaka.



Har du hopp då?

– Det har man alltid!



I och med att torsdagens träning var frivillig var det bara några spelare som körde på isen. Det blev alltså inget matchspel och därmed inga tacklingar på några spelare. Det kan innebära att Edstrom och Peterson bara körde med sina vanliga tröjor då de ändå visste att ingen skulle tackla dem.



— Det är mycket bättre att han är på is än inte. Men nej, jag har inte hört några resultat från något ultraljud. Sen finns det alltid en chans att han spelar, det beror på vem du frågar. Men chansen ökar för varje dag, säger Rönnberg om Edstrom.

David Edström och nyförvärvet Jacob Peterson kan vara på väg tillbaka in i laguppställningen. Montage av bilder från Bildbyrån.

Publikens bidragande faktor

Gårdagens match innehöll även lite mer hette mellan lagen. En bidragande faktor till detta var publiken som tryckte på ordentligt i Scandinavium, både från Luleås bortaläktare och Frölundas hemmaklack.



En situation som fick publiken att dra igång var när Henrik Tömmernes sköt pucken i Luleås mål efter att domarna hade blåst av för offside. Spelarna på isen rök ihop och det hela resulterade i ett matchstraff var för fighting för Frölundas Nicklas Lasu och Luleås Frederic Allard.



— Det var bra här igår tycker jag. Det är gött att se när folk har känslor, så man får gärna vara besviken och visa de känslorna också. Men det är klart att det är underbart att få se dem, med glädje och leva sig med i situationer och mål och allt vad som händer. Men man får klaga på domarna också, säger Lasu glatt om slutspelspubliken.



De skanderade ”Lasu” efter att du lämnade igår på grund av matchstraffet. Vad säger du om det?

— Man tänker på det, fast kanske efter en stund. Just där och då så är man inne i någon bubbla där man inte hör eller tänker så mycket. Men det är klart att jag känner och ser att vissa saker ger energi. Så det är klart att det är kul.



Frölunda har sålt ut Scandinavium i 21 raka matcher nu och har slagit sitt publikrekord. Sett till statistiken är Frölunda ett tufft lag att möta i Scandinavium där klubben blev ligans bästa hemmalag efter grundserien. Luleå har historiskt sett haft problem med att vinna i Scandinavium. Senast detta skedde var 2022. I morgondagens möte lagen emellan kommer Luleå vara revanschsugna och försöka bryta den sviten.