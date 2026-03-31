Frölunda håller liv i serien – trots sent drama: ”Jag fick puls”

Frölunda dominerade nästan från start till mål i match fem.

Men tack vare Brendan Shinnimins sena mål tog man en gratisbiljett in i matchen.

– Jag fick puls mot slutet, säger Robert Ohlsson i TV4.

Till slut tog man segern som tar serien vidare till en sjätte match.

Frölunda håller liv i serien.

Frölunda studsade tillbaka efter tredje förlusten på fyra matcher på ett riktigt bra sätt under de första drygt 55 minuterna mot Luleå i match fem i Göteborg. Scandinavium, som var fullsatt, bar Frölunda mot en stor dominans. Men det krävdes mer än 25 skott innan Frölunda fick hål på Luleå.

Dominik Egils mål kom efter drygt 39 minuter av matchen, detta efter en turlig studs på Luleå-spelare in i mål.

Luleå skapade drama mot slutet

Men det var först när Tom Nilsson stod för 2–0, bara drygt fyra minuter in i den sista perioden som segervittringen i Göteborg började märkas av på riktigt. Frölunda fortsatte att dominera, men ett ögonblick av stor skicklighet skapade stort drama i slutändan.

Med 4.26 kvar att spela hade stjärnan fått liv i Luleå. Det fortsatte med flera minuter av övertag och Frölunda var rejält nedryckta i skorna.

Segern blev dock Frölundas med 2–1, något Almen Bibic i TV4 tyckte var den mest rättvisa utgången

– Det är en kraftig övervikt för Frölunda sett över hela matchen.