Växjö nära kvartsfinal – efter drama

Växjö Lakers vinner den första åttondelsfinalen mot Örebro.

Hjälte i förlängningen blir Félix Robert och Växjö är nu bara en vinst från kvartsfinal.

– Jag tycker att vi förtjänar att vinna, säger Växjökaptenen Joel Persson till TV4.

Félix Robert skjuter segern till Växjö i förlängningen. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Under torsdagskvällen släpptes pucken för SM-slutspelet på herrsidan och i Närke ställdes då Örebro mot Växjö i en första play in-match för att ta sig till kvartsfinal.

Örebro dominerade tillställningen i starten av matchen och fick även utdelning. Det var 8-1 i skott till Örebro då Peetro Seppälä slog en läcker passning till Elias Ekström som kunde skicka in pucken bakom Växjökeepern Adam Åhman. Örebro hade även ledningen efter första perioden trots att Växjö spelade upp sig under periodens slut.

I början av den andra fick sedan Växjö utdelning direkt då Robert Rosén kvitterade och Växjö hade sedan övertaget i spelet. Då fick Kalle Kossila också matchstraff för en tackling i ryggen på Växjös Hugo Gustafsson och Örebro fick klara sig utan sin toppcenter resten av matchen. I spel fyra-mot-fyra kunde Växjö ta ledningen då Gustafsson spelade fram till en fristående Dennis Rasmussen som skickade in 1-2.

Örebro tog sig dock tillbaka och kvitterade till 2-2 genom Patrik Puistola med blott tio sekunder kvar av mittperioden. Det var alltså helt jämnt inför tredje perioden.

Örebro tvingar fram förlängning – med tre sekunder kvar

Fem minuter in i slutperioden klev Växjös lagkapten fram och sköt vad som länge också såg ut att bli segermålet. Otto Koivula spelade upp till Joel Persson på blålinjen som avlossade ett skott som gick in bakom Jhonas Enroth. Växjö var det bättre laget i tredje perioden men Örebro tog ut målvakten Enroth för en extra anfallare i slutet av matchen som också gav utdelning.

Örebro pressade på rejält under slutminuten och sedan kom även 3-3. Patrik Puistola spelade in pucken framför målet och pucken tog på Milton Oscarson och pucken styrdes upp ovanför Åhman och in i nät med endast tre sekunder kvar av ordinarie tid. Örebro tvingade därmed fram förlängning i den första åttondelsfinalen.

– Det är fullständigt osannolikt av Örebro, säger TV4:s kommentator Johan Edlund.

Félix Robert hjälte för Växjö

Men det räckte inte för Örebro. De var ett ribbskott från att avgöra själva men i stället blev det smålänningarna som kunde vinna matchen. Marcus Sylvegård snappade upp pucken och spelade fram till Félix Robert som kom i ett friläge och lade in pucken under Jhonas Enroth för avgörandet 4-3 till Växjö.

– Det är en bra match. Det är en slö start då Örebro har bra momentum i början men vi tuggar igång och tar över mycket. Fem-mot-fem tycker jag att vi spelar bra. Vi är nöjda med det lilla och behöver inte söka de här 50/50-passningar. Vi gör bra avvägningar där och det är också därför som vi går segrande ur det här. Jag tycker att vi förtjänar det till slut, säger kapten Joel Persson efter segern.

Serien vänder ner till Växjö på lördag där Lakers har chansen att avgöra serien och säkra avancemang till kvartsfinal vid vinst.

Örebro – Växjö 3–4 OT (1-0,1-2,1-1,0-1)

Örebro: Elias Ekström, Patrik Puistola, Milton Oscarson.

Växjö: Robert Rosén, Dennis Rasmussen, Joel Persson, Félix Robert.

Växjö Lakers leder serien med 1-0 i matcher.