Fadäsen som sänkte Brynäs: ”Väldigt sugna”

Två gånger om visades Brynäs ut för att ha haft för många spelare på isen. Vid ett av tillfällena avgjorde Växjö matchen.

– Det är absolut inte bra, konstaterar coachen Niklas Gällstedt efter 3-2-förlusten i match fyra.

Brynäs fick två utvisningar för felaktiga byten.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter match tre i kvartsfinalserien mellan Brynäs och Växjö var Växjötränaren Björn Hellkvist besviken över att hans lag bara fått spela ett powerplay på de två senaste matcherna. Ikväll fick Lakers spela fyra powerplay – och de gjorde mål i två av dem.

Dessutom släppte de ”bara” in ett mål i boxplay trots ett matchstraff på Eemeli Suomi vilket gav ett fem minuter långt PP för Brynäs del.

– Jag är nöjd med special teams. Jag är nöjd att vi bara släpper in ett mål i femman och tycker vi spelar bra där, konstaterade Hellkvist.

– Vi är effektiva i PP och dödar ganska mycket i boxplay.

Brynästränaren Niklas Gällstedt berömde domarnas insats vid Suomis matchstraff.

– Domarna är smarta idag, som tar en femma på armen för att kunna granska situationen. De ska de ha all credd för. Det händer för sällan.

”Byter för tidigt”

Två av Växjös powerplay kom efter att Brynäs visats ut för att ha haft för många spelare på isen. Det var vid ett sådant tillfälle, med bara drygt tre minuter kvar av ordinarie speltid, som Växjö fick det powerplay som Brogan Rafferty satte avgörande 3-2 i.

– Det är absolut inte bra. De gör mål på den ena. Vi blir väldigt sugna på att hoppa in och byter för tidigt. Det håller jag med om fullständigt, konstaterade Gällstedt.

Brynäs måste nu vinna tre raka matcher för att drömmen om en andra SM-final i rad ska hållas vid liv.

– Det var en tung förlust, ett tungt mål att släppa in. Men alla matcher lever sitt eget liv. Nu är det 3-1 till Växjö, men vi ska åka ner dit och spela. Vi börjar där.