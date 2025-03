Hattrickskytt – efter märkliga målet: ”Ren tur”

Frölunda vann den andra kvartsfinalen mot Timrå och kvitterade serien.

Frölundas Dominik Egli gjorde ett hattrick med ett väldigt märkligt mål samtidigt som Lars Johansson fick hålla nollan.

– Man tror verkligen inte att en sådan puck kan gå in, säger Egli efter matchen till hockeysverige.se.

Frölunda och Dominik Egli firar segern med supportrarna efter matchen. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Det blev en jämn match i den andra kvartsfinalen mellan Frölunda och Timrå. Den första perioden slutade med 1–0 för hemmalaget som var lite vassare. Frölunda fick spela med två man mer när Timrås Sebastian Hartmann utvisades och sedan även Oliver Kapanen. Dominik Egli kunde då sätta in pucken i mål.



Den andra perioden kom Timrå ut starkare än Göteborgslaget men kunde inte sätta pucken i mål bakom Lars Johansson. Johansson fick stå för några sylvassa räddningar och kunde till slut hålla nollan.



– Skönt för egen del med nollan, då vinner man alltid. Men det är framför allt att laget spelar bra framför och har ett bra försvarspel, säger Johansson till hockesverige.se efter matchen.

Slutspelets märkligaste mål?

Tredje perioden inleddes sedan med ett märkligt mål.



Egli satte en puck på kassen från en väldigt liten vinkel och på något sätt smet den förbi Timråmålvakten Tim Juel, vid den första stolpen. (Se situationen här).



– Pucken wobblar till lite när jag ska stanna den. Då lyckas den studsa på bladet och in mellan benskydd och armen. Klantigt men det är bara att glömma det och gå vidare, ny match på tisdag. Jag tror att isen var lite blöt och lite dålig där men nej, den där ska inte gå in, jag måste täcka till oavsett. Shit happens, säger Juel.



Juel är väldigt missnöjd med den situationen. Han menar att det framför allt kom i ett väldigt dåligt läge när Timrå jagar en kvittering och bara låg under med ett mål. Frölunda klarade av att hålla undan i den resterande delen av matchen.



När Timrå sedan tog ut målvakten kunde Isac Born stänga matchen och sätta pucken i den tomma målburen. Frölunda var däremot inte klara än och med tre sekunder kvar fullbordade Egli sitt hattrick. Matchen slutade med 4:0.



– Det är såklart kul att göra mål. Det är dock framför allt viktigt att kunna sätta sitt första mål i serien, säger Egli till hockeysverige.se.



Det andra målet då, hur upplevde du den situationen?

– Man tror verkligen inte att en sådan puck kan gå in. Jag läste situationen lite fel, jag trodde att Max skulle gå mot mål, så jag tänkte skapa en retur åt honom men han var faktist bakom mig. Det målet var verkligen bara ren tur.

Serien hettar till – vänder nu till Timrå

Matchen hade en riktig slutspelskaraktär med flera tunga tacklingar från båda lagen. Matchens tackling går däremot till Frölundas Nicklas Lasu som tacklade Oliver Kapanen så att han hamnade i Frölundabåset.



– Jag ser att han får den lite för långt ifrån sig och att vi båda har två killar som kommer bakifrån som kan täcka upp. Jag tänker att jag går rätt hårt. Det är hårt, rejält och tydligt. Det är bra, säger Lasu till TV4 Play.

Matchen innehöll även några brottningsmatcher spelarna emellan. Med 42 sekunder kvar åkte Frölundas Mikael Ruohooma och Timrås Anton Lander ut för en två var för roughing.



Samtidigt hettade dock till ordentligt mellan Frölundas Linus Weissbach och Timrås Linus Eriksson. Detta gick över den vanliga bråket och resulterade i ett matchstraff var för fighting. Det återstår att se vilken matchblid det blir när serien nu vänder till Timrå när det står 1-1 i matcher.