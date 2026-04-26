Bengtssons ilska: ”Allt vi inte skulle göra”

Med 0–4 redan i första paus var Anton Bengtsson rejält förbannad. Nu ger Rögle-kaptenen sin syn på finalfiaskot mot Skellefteå.

– Vi är alls inte i närheten av vår maxprestation än så länge, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Anton Bengtsson och Rögle har 0–2 i finalserien mot Skellefteå. Foto: Bildbyrån (montage).

”Jag var förbannad. Vi gjorde precis allt som vi inte skulle göra.”

När Anton Bengtsson ger sin syn på finalmatch två är det så det låter i Helsingborgs Dagblad. Och med de två klara förlusterna mot Skellefteå är ilskan förståelig. Inte minst med tanke på att 0–4 var ett faktum redan efter 20 spelade matcher under lördagen.

– Vi är alls inte i närheten av vår maxprestation än så länge. Vi är alldeles för dåliga med puck, just nu tvekar vi på när vi ska hålla i den eller lägga iväg den. Det blir lite mitt emellan hela tiden och då är det svårt att läsa av varandra, fortsätter Rögle-kaptenen när han försöker ge en förklaring.

Bengtsson: ”Vi har varit i underläge förut”

För att säkra Ängelholmsklubbens historiska första SM-guld behöver man nu vinna fyra av återstående fem matcher.

Bengtsson menar dock att man hittar energi från kvartsfinalen mot Färjestad då man blev först i Sverige att vända en slutspelsserie från 0–3 till 4–3 och avancemang.

– Vi har varit i underläge förut den här säsongen och det ska vi ta med oss inför nästa match. Vi gillar någonstans att vara i underläge och slå därifrån. Nu ska vi hitta en jävla energi, jag ser redan fram emot ett fullsatt Catena arena som kommer att koka. Vi ska ta vara på energin de skickar ner till oss och göra en mycket bättre prestation, säger han till HD.

Nästa finalmöte spelas under tisdagen och blir det första i Ängelholm.

Source: Anton Bengtsson @ Elite Prospects