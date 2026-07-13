Så bräcker Täby SHL-klubbarna: "Långt ifrån perfekt"

Viggo Björck, Marcus Nordmark och Theodor Knights valdes i NHL-draften 2026. Foto: Bildbyrån (montage).

Detta är en sommarrepris av ett tidigare avsnitt, publicerat i mars 2026.

Av totalt 24 valda svenskar i NHL-draften 2026 hade tre IFK Täby som moderklubb. Viggo Björck, Marcus Nordmarkoch Theodor Knights. Det är alltså hela 12,5 procent för en förening som inte har ett A-lag, och som inte heller drar in pengar på samma sätt som de stora svenska drakarna. På många sätt och vis är det Sveriges tydligaste talangfabrik.

– Det har varit väldigt roligt såklart, att ha haft de här spelarna. Vissa av dem har Täby som moderklubb också, säger sportchef Kalle Björklund när han får prata om dessa, med fler i "Framtidens stjärnor".

Vad är det då som ligger bakom denna succé? Jo, Björklund pekar framförallt på en kontinuitet i vardagen.

– Jag tror att det är några specifika grejer. Kontinuitet, vi har haft samma tränare. Jag har varit här i sex år och de flesta är kvar. Sen tror jag att det viktigaste är att jag, direkt när jag startade, gjorde externa tränare på alla årskullar, från U8 och uppåt. Då tränar man utifrån sin plan hela tiden, inte det laget gör så för de har den föräldern som är duktig.

– Sen har vi också ett system där man får träna uppåt och neråt. Man får extraträningar väldigt ofta, oavsett ålder, tillägger han.

Använder Viggo Björck som exempel: "Kanske för mycket"

Just att använda Viggo Björck (vald av Winnipeg Jets som åttonde spelare i draften) som förebild för kommande kullar är också något Täby försöker att jobba med. Men då framförallt genom att peka på hans professionalitet i ung ålder.

– Det snackar vi mycket om. Kanske för mycket så att de blir less på det. Men jag tycker kanske inte att det har fastnat tillräckligt mycket. Kanske att de tycker att han är för långt bort och kan inte relatera till det. Men vi använder honom som exempel, säger Björklund.

Bland övriga spelare som producerats av Täby finns sådana som Wilson Björck, bröderna Myrenberg och Stockselius, Melvin Novotny, med fler. Men det gäller också att vara vaken för att inte trilla ner som talangfabrik nummer ett.

– Det är svårt att vara kvar i toppen. Det är inte så att man kan slappna av och låta allt rulla på. Det behövs naturlig utveckling och att förfina saker. Det är långt ifrån perfekt. Men det tror jag tränarna gör med de vardagliga tävlingarna, så att nivån ligger där uppe. Så fort den sjunker finns en annan förening som går förbi, säger Björklund.

När en sådan som Viggo Björck skriver på sitt första NHL-kontrakt får Täby cirka 1,5 miljoner kronor. Andra hälften går till Djurgården som haft honom under två av de fyra åren man fördelar pengarna på.

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