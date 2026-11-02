Uffe Bodin och Måns Karlsson diskuterar Jonathan Lekkerimäkis NHL-genombrott i All In Hockey podcast. Foto: Bob Frid-Imagn Images

Foto: BILDBYRÅN

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27 februari i år tog Jonathan Lekkerimäkis NHL-säsong slut. En axeloperation satte punkt för en säsong som inte hade levt upp till förväntningarna.

Därför har många som följer Vancouver Canucks pekat på årets säsong som ett "make or break"-år för den 22-årige svensken. Lyckligtvis verkar han då ha hittat produktionen som behövs för att bli bofast i NHL.

Även om Canucks är NHL:s sämsta lag har den tidigare djurgårds- och Örebro-forwarden fått en bra start på säsongen med 13 poäng (6+7) på de 16 första matcherna. Därmed har hans målproduktion i NHL överträffat de fem mål han totalt sett gjorde under sina två första säsonger i Canucks.

"Många som har ifrågasatt honom"

Uffe Bodin och Måns Karlsson imponeras av Huddinge-sonens framfart.

– Det har varit mycket kritik mot honom, många som har ifrågasatt honom, tyckt att han varit för liten och levt för mycket på sitt skott. Men nu har han fått en pangstart på säsongen, säger Bodin i podcasten All In Hockey.

– Jamen vad kul ändå, tycker Karlsson. Vi har sett de här 04:orna från Djurgården – Noah Östlund, Liam Öhgren och han – och väntat på att de ska ta klivet. Östlund får man säga har gjort det och Öhgren vet man att han i sämsta fall kommer att vara en gångbar fjärdekedjeforward. Men Lekkerimäki är inte den typen av spelare. Han behöver producera för att vara en effektiv spelare.

Canucks klubbledning visar förtroende för Lekkerimäki

Bodin creddar även Canucks klubbledning, med tvillingarna Sedin som presidenter, för att de ger Lekkerimäki chansen att lyfta, i stället för att hålla honom tillbaka.

– De har varit tydliga med att nu ska han få chansen. General managern Ryan Johnson har sagt att det varit för mycket jojo, upp och ned mellan NHL och AHL. Nu har de sagt att det får bära eller brista – och det bär ju.

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.