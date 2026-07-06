Inside Hockey: Chans till revansch för Markström

Blir flytten till Florida Panthers ett lyft för Jacob Markström, frågar sig Uffe bodin och Peter Sibner i Inside Hockey. Foto: REUTERS/Amber Searls

Foto: REUTERS

Säsongen 2025/26 är till handlingarna och vi har hunnit med både NHL-draft och öppnandet av transferfönstret under 1 juli.

I det sista avsnittet av podcasten Inside Hockey, som gjorts som ett samarbete mellan Elite Prospects, Hockeysverige.se och radiostationen Sportsnack, blir det fokus på förra veckans fyrverkerier i NHL.

Peter Sibner och Uffe Bodin konstaterar att NHL-draften i Buffalo blev storslam för Sverige med sju spelare i första rundan – tangerat rekord. Men också för San Jose Sharks som lämnade Buffalo med ett helt koppel spännande unga spelare med Ivar Stenberg i spetsen.

Sharks gjorde också uppmärksammade affärer runt 1 juli där man värvade in Darnell Nurse via en trejd med Edmonton Oilers samt plockade in Jacob Trouba och Mason Marchment som free agents.

Bland trejderna under senaste veckan stannar man upp vid Jacob Markströms trejd tillbaka till Florida Panthers – där han en gång i tiden startade sin NHL-karriär. Kan han vid 36 års ålder hitta en ny växel som hjälper honom att ta revansch efter den misslyckade säsongen han hade med New Jersey Devils?

Innehåll i Inside Hockey

Vi tackar alla lyssnare för den här säsongen och hoppas kunna återkomma i något format nästa säsong!

Inside Hockey spelas in en gång i veckan och sänds i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se , PodPlay , Spotify och Apple Podcasts .