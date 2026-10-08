För eller emot coach's challenge? "Löser inte problemet"

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Coach's Challenge vara eller icke vara i svensk hockey är återigen uppe för diskussion. Klubbarna i SHL har tidigare röstat ner förslaget om att införa det, men nu uppges ett beslut vara nära till nästa säsong.
I veckans avsnitt av All In Hockey diskuterar Måns Karlsson och Mike Helber fördelarna och nackdelarna med systemet.
– Svenskarna måste släppa sin millimeterrättvisa, konstaterar Mike Helber.
– Jag tycker bara att man ska få granska om pucken är över linjen - och om den är det innan perioden är slut. Det är det ishockey går ut på, menar Måns Karlsson.
Hur högt ska vi ranka "Ovie"?
I All In Hockey blir det även fokus på flera andra heta samtalsämnen i hockeyvärlden:
- Det är skilda världar i hos två kanadensiska klubbar i NHL. Calgary Flames har inlett uselt, med 3-16 i målskillnad efter fyra matcher. I deras Albertarival Edmonton Oilers flödar målen - både framåt och bakåt.
- Så bra är Leo Carlsson. Anaheim Ducks svenske superstjärna har redan hunnit sätta två mäktiga klubbrekord under säsongsupptakten.
- Hur blir egentligen Alexander Ovechkins eftermäle? Hur högt kommer han rankas i hockeyhistorien?
- Det oväntade succélaget i Hockeyallsvenskan. Borde vi ha pratat mer om IK Oskarshamn, som hittills dragits fram av några riktiga genombrottsmän.
- Det blir också en framåtblick mot några av helgens mest intressanta matcher. Kan IF Björklöven fortsätta skrälla när de gästas av Frölunda HC?
All In Hockey presenteras av DBet och spelas in varje torsdag.