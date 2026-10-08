För eller emot coach's challenge? "Löser inte problemet"

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Se All In Hockey i videospelaren ovan!

Coach's Challenge vara eller icke vara i svensk hockey är återigen uppe för diskussion. Klubbarna i SHL har tidigare röstat ner förslaget om att införa det, men nu uppges ett beslut vara nära till nästa säsong.

I veckans avsnitt av All In Hockey diskuterar Måns Karlsson och Mike Helber fördelarna och nackdelarna med systemet.

– Svenskarna måste släppa sin millimeterrättvisa, konstaterar Mike Helber.

– Jag tycker bara att man ska få granska om pucken är över linjen - och om den är det innan perioden är slut. Det är det ishockey går ut på, menar Måns Karlsson.

Hur högt ska vi ranka "Ovie"?

I All In Hockey blir det även fokus på flera andra heta samtalsämnen i hockeyvärlden:

All In Hockey presenteras av DBet och spelas in varje torsdag.