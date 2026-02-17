”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Trots att William Proos kallades tillbaka till Linköping innan transferfönstret stängde kan han ändå missa SHL-spel med klubben. Nu ger han själv svar kring situationen.

Oklart om William Proos kommer att få spela med Linköping efter missen

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån

I söndags stängde transferfönstret, och Linköping hade gjort sitt val. Föreningen släppte Oliver Johansson till AIK samtidigt som William Proos skulle komma tillbaka till LHC.

Forwarden har tidigare varit utlånad till Almtuna, men på grund av tunga skador på Remi Elie och Theodor Lennström kallade man alltså tillbaka 22-åringen. Däremot har klubben missat en dubbelregistrering av Proos – ett jättemisstag av Linköping. Det innebär att Proos tillhör Almtuna och inte kan spela med Linköping, något han hoppas kan lösa sig.

Nu kommer de första orden från spelaren själv om det hela.

– Jag vill inte kommentera det så mycket, men det är nytt för mig i alla fall. Det är sånt som händer, men tråkigt om det inte löser sig. Bara att hoppas att vi kan rätta till det, säger forwarden till Corren.

Linköping söker dispens för Proos

Linköping har nu behövt söka om dispens för att kunna få William Proos spelklar, beslutet kommer att fattas av tävlingsnämnden under veckan.

– Jag har vetat att det har funnits en chans att avsluta säsongen här, så det kom väl inte som en chock när LHC hörde av sig. Det är roligt att vara här och så får vi se vad som händer framöver.

– Det är inget som jag kan påverka. Jag försöker låta det där vara och träna på. Jag har inte hört så mycket mer än det som står i media, tillägger han även.

