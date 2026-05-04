William Ignberg Nilsson har skrivit på ett nytt kontrakt för att stanna i HV71.

För hockeysverige.se berättar forwarden om beslutet – och svarar ifall AIK var ett alternativ.

– Det är ju kul att AIK verkar satsa, men för mig är det bara fullt fokus på HV, säger Ignberg Nilsson.

William Ignberg Nilsson berättar om beslutet att skriva på ett nytt avtal i HV71. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

2024 flyttade energiforwarden William Ignberg Nilsson till HV71 och skrev på ett tvåårskontrakt med SHL-klubben.

Efter kvalsegern mot Leksand tidigare i våras var det sedan oklart hur framtiden skulle se ut för 24-åringen när kontraktet nu skulle löpa ut. För ett par veckor sedan bekräftades det däremot att Ignberg Nilsson stannar i HV71 även framöver. Han skrev nämligen på ett nytt kontrakt som gäller över den kommande säsongen 2026/27.

– Jag trivs ju här i klubben och trivs i stan och ned allt runt omkring. Jag känner att jag har mer att utveckla och det kan jag göra här. Det känns bara bra, säger William Ignberg Nilsson till hockeysverige.se efter ett träningspass i Husqvarna Garden.

Det var inga långa förhandlingar med Johan Hult (sportchef) då utan det var smidigt att skriva på?

– Ja, men det tycker jag. Vi hade bra snack och jag känner bara att jag trivs väldigt här i klubben, i stan och med grabbarna och kärnan som vi har kvar i laget. Det var inga konstigheter, säger forwarden.

Tuffa åren i HV71: ”Nu vill jag bara vara hel”

William Ignberg Nilsson värvades till HV71 från AIK men har haft två kämpiga säsonger i SHL.

Bara några månader efter att han skrev på skadades ”WIN” på försäsongen och missade stora delar av säsongen 2024/25. Han begränsades till 18 matcher i grundserien, där han gick poänglös, men gjorde sedan 1+1 på fem matcher i kvalet mot MoDo. Även under årets säsong har Ignberg Nilsson missat flera matcher på grund av skador. Han noterades för 3+2 på 31 matcher i grundserien och stod sedan för 0+1 i kvalet mot Leksand.

William Ignberg Nilsson vill ha revansch efter ett par tyngre år i HV71. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Nu känner William Ignberg Nilsson en stark revanschlusta inför sin tredje säsong i HV-tröjan.

– Det har varit lite struliga skador. Jag har ju haft en sprucken njure en gång liksom. Det är lite konstiga grejer som man inte kan påverka utan där man bara behöver vänta på att det ska läka. Nu vill jag ju bara vara hel och kunna spela så mycket som möjligt, säger han och fortsätter:

– Jag hade ju helst velat hoppa in redan i dag och lira. Jag vill kunna få ihop en full säsong och då tror jag även att jag kommer att få ut mer utav mitt spel på det sättet också. Det gäller att ta motgångarna men bara knyta näven och köra vidare.

William Ignberg Nilsson: ”Ska inte bara åka runt och stöka”

Du avslutade ju ändå säsongen starkt, är det ändå något som du kan bära med dig till nästa säsong?

– Exakt. Det är ju mycket som sitter i att man har ett bra självförtroende. Jag ska bara jobba vidare på det som jag behöver utveckla men också de grejerna som jag är bra på. Jag känner att jag har mer att ge liksom.

Är det något specifikt du tänker på då?

– Nej, men jag vet ju att jag inte bara ska åka runt och stöka och sådär. Jag vet att jag har mer hockey i mig. Det måste jag ta fram nu.

Kommer det bara från dig själv eller handlar inte det lite om rollen och hur du används som spelare också?

– Visst, det är väl klart att det har lite att göra med roll och sådär också, men det är egentligen bara upp till mig själv. Jag har inget mer att säga om det, det är upp till mig själv.

Blir det mindre stök och mer lir att vänta av Ignberg Nilsson nästa säsong? Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Nya framtiden – utan Anton Blomqvist

Det väntar också förändringar i det HV71 som William Ignberg Nilsson kommer att spela i nästa år. Huvudtränaren Anton Blomqvist fick nämligen sparken efter två säsonger med kvalspel. Till nästa säsong kommer laget alltså att ledas av en annan tränare. Än är det dock oklart vem det blir som leder HV71 2026/27.

För William Ignberg Nilsson blir det nu en annorlunda situation. Han hade nämligen Anton Blomqvist som tränare i AIK och följde sedan med ”Blomman” till HV71. Totalt har han haft Blomqvist som tränare fyra säsonger i rad, men nu väntar alltså något annat.

– Jag och Blomqvist har alltid haft en bra relation både på isen och utanför isen. Vi har ändå kört ihop och känt varandra länge nu och bara haft det bra. Sedan har jag kommit bra överens med i princip alla tränare som jag har haft. Det ska inte vara något problem nu heller när det kommer in någon ny här, säger Ignberg Nilsson.

William Ignberg Nilsson har haft Anton Blomqvist som tränare fyra år i rad, men nu väntar något nytt. Foto: Bildbyrån

Svaret om AIK: ”Har fullt fokus på HV”

William Ignberg Nilsson har AIK som moderklubb och spelade också två år med ”Gnaget” i HockeyAllsvenskan. När kontraktet med HV71 löpte ut spekulerades det om att forwarden skulle kunna vara aktuell för en återkomst till AIK, speciellt eftersom klubben nu gör en satsning med flera högprofilerade värvningar i hopp om att kunna gå upp till SHL.

I stället kritade Ignberg Nilsson alltså på ett nytt avtal för att stanna i HV71.

Lockade det inte att kunna vara med på den resan som AIK inleder nu?

– Det är ju kul att de verkar satsa och så, men för mig är det bara fullt fokus på HV. Jag följer ju såklart AIK mycket i fotboll, och även hockeyn också såklart, och allt så där. Nu är det HV fullt ut här.

Fanns AIK uppe som ett alternativ eller var du bara inställd på att stanna här?

– Mitt fokus har hela tiden legat på att stanna i HV. Sedan vet man ju aldrig hur det blir och det var agenten som fick sköta allt det där. Jag lät bara dem ta det. Som jag sade så trivs jag väldigt bra här i HV och det är där som mitt fokus ligger, avslutar William Ignberg Nilsson.

