Tuffingen hyllas i HV71: ”Vet vad min uppgift är”

Förra året klev William Ignberg Nilsson fram för HV71 i kvalet.

Nu hyllas han också efter den första matchen mot Leksand.

– Han sätter an tonen för hela matchen, säger TV4-experten Sanny Lindström.

– Det passar mig bra när det är slutspel eller kval, säger Ignberg Nilsson själv.

William Ignberg Nilsson stod i centrum för HV71 i den första kvalmatchen mot Leksand. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Match ett till HV71.

Det blev tajt och små marginaler som skiljde lagen åt men när 60 minuter hade spelats blev slutresultatet 2-1 till HV71. En av huvudrollsinnehavarna var William Ignberg Nilsson, som var en av flera HV-spelare som utmärkte sig i matchen.

– Jag tycker vi kommer ut rätt starkt. Vi får bra energi här av publiken som vi rider på där lite. Jag fick i alla fall en jäkla energi av trycket här inne. Jag försökte bara suga in hela stämningen när jag kom ut med tifot och allting här. Sedan tycker jag att vi har en bra start. Sedan får de in 2-1 där och då får de momentum. Jag tycker ändå att vi hanterar det rätt bra och inte går borta oss så mycket, säger ”WIN” efter segern.

William Ignberg Nilsson visade direkt vad som gäller i SHL-kvalet. Redan i matchens första byte åkte han ut och delade ut en tung propp på en Leksandsback.

Handlar det om att sätta tonen och visa lite vad Leksand kan förvänta sig?

– Nämen alltså, jag ska försöka och får jag tillfälle så ska jag väl gå på liksom. Sedan kan jag ju inte bara rusa på heller med huvudet under armen. Man måste vara lite smart där ute också.

William Ignberg Nilsson hyllas av TV4-experten

HV-tuffingen hyllas också av experten Sanny Lindström efter den första kvalmatchen mot Leksand.

– När man är på hemmaplan, då behöver man den här energin och få med sig publiken. Det är Ignberg Nilsson som gör det. Hans första period, han sätter an tonen för hela matchen, säger Lindström i TV4:s studio.

Det känns som att de här matcherna passar dig, du lyfte dig förra året också, eller vad känner du själv?

– Ja, men det gör jag absolut. Det passar mig bra när det är slutspel, kval och lite så, säger Ignberg Nilsson och fortsätter:

– Sedan vill vi väl som lag få fast pucken lite mer i deras zon. Nu blir det lite fram och tillbaka tycker jag. Vi ska kolla lite här på matchen och skruva på lite detaljer. Jag är inte nöjd här än utan nu är det bara att nollställa nu och ta nästa match.

”Vet vad vår uppgift är där ute”

William Ignberg Nilsson var även framgångsrik under slutet av grundserien i en ”checking line” med Hampus Eriksson och Victor Laz. Eftersom att Eriksson saknades i kväll tog i stället Joona Luoto plats i den kedjan.

– Jag tycker att det funkade riktigt bra. Jag älskar att spela med Luoto, och även Laz också. Det känns som att vi vet vad vi har för uppgift där ute.

Känns det som att ni kan ha en fördel mot Leksand i det fysiska spelet, ni smällde ju på en hel del här i kväll?

– Nej, det vet jag inte. Leksand är ett jäkla bra gäng och de har stora gubbar också. Det får vi se efter kvalet här, säger William Ignberg Nilsson.

HV71 leder nu serien med 1-0 i matcher. Lagen möts igen i Husqvarna Garden på fredag.

