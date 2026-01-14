Efter JVM-guldet – lånas ut till Hockeyallsvenskan

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

William Håkansson får chansen i Almtuna och Hockeyallsvenskan. Backen, som vann JVM-guld med Sverige, lånas ut av Luleå.

Alfons Freij, Victor Johansson och William Håkansson firar efter guldet.

Foto: Joel Marklund / Bildbyrån.

Han är en av guldhjältarna från det svenska JVM-laget. Nu gör William Håkansson två av lagkamraterna därifrån sällskap i Almtuna. Uppsala-klubben har redan lånat in Liam Danielsson och Herman Liv från Örebro, och tar nu alltså in en tredje pjäs från gudllaget.

Luleåbacken har haft svårt att ta en plats hos norrbottninganra och innan junior-VM blev det mer spel i juniorlaget än i SHL.

Nu står det också klart att 18-åringen lånas ut. Ny klubbadress blir alltså Almtuna, som ligger elva i tabellen. De möter i kväll Oskarshamn på hemmaplan, men lånespelaren kommer inte att göra debut förrän på fredag när det är dags att möta Mora.

— I William får vi in ytterligare en talangfull spelare med hög potential som vi har förhoppningar kommer stärka laget i både spelet med puck såväl som i det defensiva spelet, säger sportchef Nicklas Danielsson i ett pressmeddelande.

I och med att William Håkansson är junior kan han röra sig fritt mellan klubbarna under resten av säsongen. För Luleå i SHL har det blivit 22 matcher och två assist den här säsongen. Sedan de värvade tillbaka Oskari Laaksonen och fick tillbaka Otto Leskinen från skada har det varit svårt för junioren att ta en plats i laget.

Source: William Håkansson @ Elite Prospects