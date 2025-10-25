Chansen i SHL har uteblivit under säsongsinledningen. Nu uppger Värmlands Folkblad att Färjestad lånar ut Wille Johansson till Hockeyettan och Forshaga.

Wille Johansson. Foto: Bildbyrån/Pär Bäckström.

Genom ett hybridkontrakt fick Wille Johansson till en början träna och spela med Färjestad under försäsongen. Ändå var det då inte klart exakt vad som väntade under 2025/26.



– Jag ska göra allt i min makt för att ta en plats i laget, sade han bland annat till NWT.



Nu, efter ett att Jörgen Jönsson inte gett den 20-årige centern några minuter under inledningen av SHL-säsongen – trots att ett ettårskontrakt stod klart i augusti, kommer uppgifter från Värmlands Folkblad om att ett lån till Hockeyettan och Forshaga kommer att gå igenom till nästa vecka.



Debuten väntas ske nästa söndag, hemma mot Sollentuna, som tidigast.



Wille Johansson är son till FBK-legendaren Mathias Johansson.

