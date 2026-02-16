Slår tillbaka: ”Spelar jag i ett lag i Sverige är det Färjestad”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Färjestadsstjärnan Viktor Lodin har precis köpt hus i Stockholm.

Men det betyder inte att han har tankarna på andra håll.

– Spelar jag i Sverige är det i Färjestad – punkt slut, säger han till Värmlands Folkblad.

Viktor Lodin ger försäkrande ord till Färjestads-fansen. Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN

Viktor Lodin, som precis blivit pappa, har köpt hus i Stockholm. Det har lett till spekulationer kring hans framtid, trots att han har skrivit på ett kontrakt med Färjestad som sträcker sig över säsongen 2028/29.

Men för Värmlands Folkblad slår nu stjärnan ner dessa spekulationer.

– Ja, vi har köpt hus. Men det är främst för att vi är i en speciell situation med Nicci (Hernestig, sambo) och det som är min bonusdotter. Det är en speciell situation och vi ser det som en investering. Jag vill att barnen och hon ska ha ett bra ställe att bo på när de är i Stockholm, säger han och fortsätter.

– Jag skrev ett kontrakt med Färjestad på fyra år utan klausuler av en anledning. Det är för att jag vill vara här. Den dagen jag lämnar är när Rickard Wallin säger nej till mig.

Har stått för 75 poäng sedan flytten till Karlstad

Vidare kallar han Färjestad för Europas största klubb och att det är ett privilegium att spela där.

– Jag förstår inte riktigt varför fansen blir oroliga. Jag tycker jag uttryckt mig väldigt starkt, för det är här jag vill vara. Spelar jag i ett lag i Sverige är det Färjestad. Punkt slut. Inget snack om saken.

Sedan Viktor Lodin kom till Färjestad har han levererat 75 poäng varav 26 mål på 90 spelade matcher.

Source: Viktor Lodin @ Elite Prospects





