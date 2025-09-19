Viktiga kuggen skadad – nu lägger Malmö locket på

Under gårdagens match mellan Malmö och Leksand behövde Patrik Norén ta hjälp för att ta sig till omklädningsrummet.

Vare sig han blir borta en längre tid återstår att se – Malmös sportchef Oscar Alsenfelt vill inte kommentera backens tillstånd.

– Vi går ut med den informationen själva, säger han till Hockeysverige.

Patrik Norén lämnade isen under matchen mellan Malmö och Leksand. Foto: Petter Arvidsson/Bildbyrån.

Det var i den tredje perioden som Malmös Patrik Norén åkte på en smäll från Leksandsbacken Andro Kaderli. Backen blev, strax efter situationen, liggande vid båsdörrens öppning. 32-åringen fick hjälp in i omklädningsrummet och spelade inte klart resten av matchen.

Malmös sportchef Oscar Alsenfelt vill inte kommentera Noréns tillstånd.

– Vi kommenterar inte skador, vi går ut med den informationen själva, säger han till Hockeysverige.

15 insläppta mål på tre macher

Malmö vann till slut drabbningen mot Leksand, efter att Janne Kuokkanen avgjörde i förlängning. På de tre första matcherna har Malmö släppt in 15 mål, alltså i snitt fem mål per match.

Den unga burväktaren Oskar Blomgren kommer dock inte att kallas upp från Nybro för att täppa till där bak.

– Det är inte aktuellt, säger Oscar Alsenfelt.