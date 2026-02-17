Löftet kallas tillbaka av Skellefteå – tillfälligt

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Skellefteås Viggo Nordlund har, under säsongen, varit utlånad till IK Oskarshamn. Nu kallas han tillbaka, och väntas spela veckans matcher, meddelar laget på sin hemsida.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

I våras signade 19-årige Viggo Nordlund och Skellefteå AIK ett treårigt rookiekontrakt, några månader senare lånades han ut till IKO Oskarshamn. Under säsongen 2025/2026 har junioren gjort 20 poäng (9+11) på 46 matcher i Hockeyallsvenskan.

Nu plockar Skellefteå hem honom igen.

– Vi har några frågetecken på forwardssidan den här veckan, bland annat Aagaard och Okuliar som är på OS, och vi vet inte exakt när de är tillbaka. Därför blir det en bra möjlighet att ta tillbaka Viggo och ha honom hos oss. Han kommer att spela på torsdag till att börja med. Från och med nästa vecka är tanken att han ska vara tillbaka i Oskarshamn, säger GM Erik Forssell på lagets sajt.

Eftersom att forwarden fortfarande är junior kan han vara registrerad för båda lagen, trots att deadline för transferfönstret har passerat.

I veckan väntar dubbla hemmamatcher för Skellefteå. På torsdag är motståndet Leksand som väntar och på lördag kommer Färjestad på besök. Skellefteå ligger just nu på en delad förstaplats tillsammans med Frölunda.

Source: Viggo Nordlund @ Elite Prospects



