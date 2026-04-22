Uppgifter: Lämnar Leksand − för Brynäs

Victor Johansson uppges lämna Leksand efter nedflyttningen.

Leksand uppges tappa backtalangen Victor Johansson efter degraderingen från SHL ner till HockeyAllsvenskan.

Den blivande 20-åringen, som tillbringade stora delar av säsongen på lån hos IK Oskarshamn, ser nämligen ut att bli kvar i SHL trots Leksands uttåg. Under onsdagen kommer nämligen uppgifter om att backen är klar för spel i en SHL-klubb och kommer att lämna Leksand efter fyra säsonger i Dalarna.

Det är Expressen som uppger att Victor Johansson är överens med Brynäs IF och kommer att flytta till Gävle till den kommande säsongen. Det är en uppseendeväckande flytt med tanke på rivaliteten som finns mellan Leksand och Brynäs. Enligt tidningen är tanken att Victor Johansson ska vara en av sju ordinarie backar i Brynäs trupp i SHL för säsongen 2026/27.

Victor Johansson kom till Leksand från Djurgården 2022 och jobbade sig uppåt genom juniorleden under flera år. Han fick göra SHL-debut under säsongen 2024/25 och stod samtidigt för en stark säsong i U20 Nationell med 39 poäng på 47 matcher, vilket var näst bäst av alla backar i ligan. Under årets säsong gjorde Johansson tio SHL-matcher för Leksand och noterades för 0+3. Han stod samtidigt för 13 poäng på 27 matcher under sin utlåning till Oskarshamn i HockeyAllsvenskan.

I vintras var Victor Johansson också med i Juniorkronornas lag som gick hela vägen och vann JVM-guld i USA. Han fick dock endast speltid i två av sju matcher på vägen till guldet. 2024 valdes Victor Johansson av Toronto Maple Leafs i fjärde rundan av NHL-draften. Nästa säsong väntar alltså spel i Brynäs IF för backtalangen.

