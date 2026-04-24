Första orden – efter känsliga flytten

Tidigare i veckans uppgavs Victor Johansson lämna Leksand – för Brynäs. Nu kommer JVM-backens första ord om rivalflytten.

– Det har snurrat i huvudet, det har det gjort. Man har tagit sin tid att verkligen tänka igenom det, säger 19-åringen i nya lagets kanaler.

Victor Johansson gör den ”förbjudna flytten” från Leksand till Brynäs. Foto: Bildbyrån (montage).

19-årige Victor Johansson blir inte en av spelarna som följer med Leksand ner i Hockeyallsvenskan. Backen, som var med och tog JVM-guld i vintras, stannar istället i SHL genom en flytt till Rivalen från Gävle. Något Expressen rapporterade om tidigare i veckan.

– Vi riktar ett stort tack till Victor för hans tid i klubben och vi önskar honom lycka till framöver, kommenterar endast Leksands sportchef Jesper Ollas.

Avtalet som nu presenterats av Brynäs är skrivet till och med 2027/28 – med en option på ytterligare ett år.

– Victor är en väldigt lovande back med många fina kvalitéer som tilltalar oss. Han är allround och hans profil passar verkligen in hos oss och hur vi vill spela. Victor är en otroligt dedikerad spelare som vi verkligen tror kan ta nästa steg i sin utveckling här, säger sportchefen Johan Alcén.

Victor Johansson om känsliga flytten: ”En bra plats”

Johansson, vald av Toronto Maple Leafs i NHL-draften 2024, ger även sina första ord om den känsliga flytten.

– Det känns bra att komma till Brynäs IF. Jag fick en bra bild efter mina samtal med Johan Alcén och ledarstaben, det känns som en bra plats att vara på. Jag ser fram emot att träffa grabbarna i laget och sätta i gång arbetet, säger backtalangen på Brynäs sajt.

Utöver tio SHL-matcher med Leksand under förra säsongen, spelade Johansson 27 med Oskarshamn i Hockeyallsvenskan. Lånet medförde en betydligt större roll med totalt 13 poäng.

