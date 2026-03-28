Eklund: ”Kanske spelar i AHL nästa år”

Victor Eklund har åkt över till Nordamerika för att avsluta säsongen i AHL. Där det nu återstår att se huruvida han kommer att återvända till Djurgården nästa säsong.

Victor Eklund står mellan spel i AHL, NHL eller Djurgården nästa säsong.

Sedan Djurgårdens säsong tog slut mot Malmö i play in har både Victor Eklund och Anton Frondell åkt över till Nordamerika för att prova lyckan. Den förstnämnda gjorde i natt sin debut i AHL och blev då omgående straffhjälte. Samtidigt spekuleras det nu också kring var Eklund kommer att spela nästa år.

Frondell har de allra flesta redan ringat in i Chicagos lag även till hösten. Men för Eklund är det lite mer oklart. Forwarden hade en bra säsong i SHL där han växte in i det mer och mer under vintern. Det blev till slut 24 poäng på 43 matcher i grundserien och ytterligare tre poäng på tre slutspelsmatcher.

Klart är att om Djurgården kan få behålla honom en säsong till kan det bli en betydligt större roll.

Samtidigt kanske talangen väljer att åka över för att acklimatisera sig till den nordamerikanska hockeyn.

— Jag ville bara prova på det. Ville bara vara med grabbarna, och vi får se – jag kanske spelar i AHL nästa år. Så varför inte bara få en liten försmak redan nu? Det var så jag tänkte, säger han till Kenny Kaminsky, som täcker Bridgeport Islanders.

Victor Eklund draftades av New York Islanders som spelare nummer 16 förra sommaren.