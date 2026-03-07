”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Få andas så mycket Färjestad som Per Åslund.

I sin 1001:e match för klubben i SHL gjorde 39-åringen hattrick i tuffa bortamötet med Rögle.

Matchen pågår.

Per Åslund målskytt tre gånger om. Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

Rögle tog ledningen tidigt i matchen genom Calle Själin. Men efter en situation i offensiv zon åkte Mark Friedman på en femma för målvaktsinterference. Då gjorde Färjestad mål tre gånger om. Först kvitterade Per Åslund med en styrning. Därefter gjorde han även 2–1 till bortalaget.

39-åringen, som gjorde sin 1000:e SHL-match i torsdags mot Malmö, fick inte mycket att fira då. Kanske ska han hjälpa sitt lag till något bättre i eftermiddag. För i Malmö Arena hade man ledningen tills det återstod drygt en halv minut. Sedan vände Malmö och vann efter förlängning.

”Det är roligt att göra mål”

För innan de fem minuterna var avverkade hade även Joel Kellman satt ett mål i powerplay till 3–1. Joel Kellman som enligt Expressens uppgifter i januari är klar för spel i just Rögle till nästa år.

I den andra perioden åkte Calvin de Haan ut i två minuter – och då slog Per Åslund till med sitt hattrickmål. Färjestads fjärde mål i matchen – samtliga alltså i numerärt överläge.

– Det är roligt att göra mål, säger han ödmjukt i TV4.

Texten uppdateras..