Målvakt

Lars Johansson, Frölunda

Lars Johansson var bubblare i säsongens första ”Veckans lag”, men nu slår han sig in i laget. Veteranen, som är en av SHL:s allra äldsta spelare numera, har inlett säsongen strålande precis som hela Frölunda och visar absolut inga tecken på att vara på väg neråt i kvalité.

Johansson var en av tre målvakter som vann två matcher under veckan. Han spelade dessutom två matcher och släppte på dessa in tre mål. Johansson räddade 44 av 47 skott.

Bubblare: Adam Åhman, Växjö

Backar

Pontus Johansson, Skellefteå

En uppseendeveckande detalj med den här upplagan av Veckans Lag är att samtliga i laget utom en antingen spelar i Frölunda nu eller har spelat i Frölunda tidigare. Pontus Johansson fick dock aldrig det där riktigt stora genombrottet i Frölundatröjan, och även om han gjorde en bra debutsäsong i Skellefteå kan man inte säga att han slog igenom på riktigt allvar då heller.

Nu har däremot det absoluta genombrottet kommit.

Johansson har gjort åtta poäng på sex matcher och under veckan som gick blev det 2+2 på två matcher för Skellefteåbacken.

Linus Högberg, Frölunda

Linus Högberg har under egentligen alla år han spelat i SHL varit en av mina absoluta favoritbackar. Oavsett om han spelat i Växjö, Skellefteå eller Frölunda har han i mitt tycke hållit hög klass. Den här säsongen ser inte ut att bli något undantag på den fronten.

Högberg har så här långt varit en av SHL:s allra bästa backar. Han bidrog under veckan dessutom i offensiven genom att göra tre poäng på tre matcher för Frölunda.

Bubblare: Dominik Egli, Frölunda

Forwards

Jacob Peterson, Frölunda

Det enda lilla frågetecknet som fanns runt Frölunda inför säsongen var om deras centersida skulle vara bra nog. Och i synnerhet fanns det ändå lite orosmoln runt lagets tilltänkta förstacenter Jacob Peterson. Han hade trots allt en mycket mörk återkomstsäsong till svensk hockey.

Men den här säsongen är Peterson precis så bra som vi antog att han skulle vara redan förra säsongen. Han står på sex poäng på sex matcher och gjorde poäng i samtliga tre matcher under förra veckan. Faktum är att de 2+3 han gjorde gjorde honom till förra veckans mest produktiva spelare.

Theodor Niederbach, Frölunda

När man ser Theodor Niederbach spela ishockey den här säsongen undrar man ju varför han lämnade Frölunda för några år sedan. Då hade han precis slagit igenom, men kände att gräset skulle vara grönare i Ängelholm. Det var det inte. Efter att ha fått något av ett andra genombrott i MoDo förra säsongen är han nu tillbaka i Frölunda och imponerar återigen.

Precis som centerkollega Peterson gjorde Niederbach poäng i samtliga tre matcher förra veckan. Och hans spel har gjort att vi redan nu kan ta bort det där lilla frågetecknet som ändå fanns runt Frölundas centersida. Den ser snarare ut att tillhöra SHL:s allra främsta.

Niederbach gjorde 33 poäng för MoDo förra säsongen. Han trendar mot att kunna göra 40 poäng den här säsongen.

Hugo Gustafsson, Växjö

Växjö ser ut att vara mer offensivt potent än på länge. Ja, får vi rent av gå tillbaka till säsongen 17/18 då de hade ett av de bästa och mest överlägsna lagen i SHL:s historia för att hitta en liknande offensiv?

Veckan som gick var det Hugo Gustafsson som ledde Växjös offensiv, med tre mål på två matcher. Det var hans tre första mål för säsongen. Gustafsson är en pålitlig spelare, men inte en målskytt i första hand, så det är klart det får anses vara en liten bonus att även han nu kommit igång med målskyttet.

