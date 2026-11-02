Veckans lag #6: "Plötsligt är han tvåa i skytteligan"
SHL

Veckans lag #6: "Plötsligt är han tvåa i skytteligan"

Publicerad 02 november 2026 09:00
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Den sista SHL-veckan innan säsongens första landslagsuppehåll är spelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens sjätte ”Veckans lag” i SHL.

Målvakt: 

Magnus Hellberg, Djurgården (3)

Förra veckan blev Magnus Hellberg den förste målvakten att komma med i veckans lag för andra gången den här säsongen. Nu tas Djurgårdens superstjärna ut i veckans lag för tredje (!) gången under hösten.

Hellberg är minst sagt i storform, och den gångna veckan nollade han HV71 och räddade 34 av 36 skott mot Brynäs IF när Djurgårdens IF Hockey tog sex blytunga poäng och fick andrum ner till botten av tabellen.

Source: Magnus Hellberg @ Elite Prospects

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Den här artikeln handlar om:

Carl PerssonJanne KuokkanenOliwer KaskiMalmö RedhawksRickard HuggDjurgårdens IF HockeyRedaktionens ValSkellefteå AIKMagnus Hellberg