Veckans lag #6: "Plötsligt är han tvåa i skytteligan"

Målvakt:

Magnus Hellberg, Djurgården (3)

Förra veckan blev Magnus Hellberg den förste målvakten att komma med i veckans lag för andra gången den här säsongen. Nu tas Djurgårdens superstjärna ut i veckans lag för tredje (!) gången under hösten.

Hellberg är minst sagt i storform, och den gångna veckan nollade han HV71 och räddade 34 av 36 skott mot Brynäs IF när Djurgårdens IF Hockey tog sex blytunga poäng och fick andrum ner till botten av tabellen.

Source: Magnus Hellberg @ Elite Prospects

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