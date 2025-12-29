”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

En ny SHL-vecka är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens trettonde ”Veckans lag” i SHL.

En storartad comeback.

Nu har alla hittat formen.

Levererar efter kaptensbytet.

Har gjort 14 poäng på nio matcher.

Målvakt

Marcus Gidlöf, Leksand

Magnus Hellberg må ha stått för säsongens enskilt bästa insats igår, men Marcus Gidlöf var den bättre målvakten när just de båda möttes i fredags. Dessutom imponerade Leksandsmålvakten även i söndagens segermatch mot Färjestad. Därför kniper han platsen i veckans lag.

Efter sin långa skadefrånvaro räddade Gidlöf 38 av 38 skott i segern mot Djurgården och var sedan bara någon minut ifrån att nolla även Färjestad, innan de överlistade honom en gång under ordinarie tid och en gång i förlängningen. Men Gidlöf hjälpte i alla fall Leksand till fyra mycket viktiga poäng.

Source: Marcus Gidlöf @ Elite Prospects

Backar

Erik Gustafsson, Luleå

Luleå vinner och vinner och vinner. Helt plötsligt ser det ut som i slutspelet: Alla har hittat poängformen samtidigt. Erik Gustafsson är en av de som fått fart på poängproduktionen på allvar. Backen gjorde förra veckan fem poäng på två matcher.

Han gjorde 0+1 i segern mot Skellefteå och följde sedan upp det med att göra 2+2 i storvinsten mot Timrå under söndagen.

Source: Erik Gustafsson @ Elite Prospects

Luke Martin, Örebro

Från Lule till Luke. Det svänger när Luke Martin är på isen. Han är långt ifrån den mest polerade backen defensivt, men om det på allvar har lossnat för honom offensivt nu kan man ha överseende med det.

Örebrobacken gjorde mål i båda veckans matcher och levererade också en assistpoäng i gårdagens förlängningsförlust mot Brynäs.

Source: Luke Martin @ Elite Prospects

Forwards

Ben Tardif, Luleå

För bara ett par veckor sedan kändes Ben Tardif som en ganska onödig värvning av Luleå. Dels producerade han inte, och dels anslöt ju Linus Omark också. Men nu har Tardif verkligen börjat hitta rätt i SHL. Han har gjort mål i tre raka matcher och trots att han bara spelat tolv matcher är det bara fem spelare i Luleå som gjort fler mål än kanadensaren.

Förra veckan gjorde han ett mål per match och hjälpte Luleå till två viktiga segrar.

Source: Ben Tardif @ Elite Prospects

Peter Cehlárik, Leksand

Det skapades rubriker när Leksand nyligen meddelade att Peter Cehlárik blir av med ”C:et” på bröstet. Lukas Vejdemo tog då över som lagkapten i krislaget. Och det verkar ha lyft både den slovakiske stjärnan och Leksand.

Cehlárik har gjort mål i båda matcherna sedan kaptensbytet, och Leksand har tagit fyra poäng på två matcher sedan rockaden. Ibland kan symboliska förändringar faktiskt göra utslag även på isen. Kaptensbytet verkar kunna ge resultat.

Source: Peter Cehlárik @ Elite Prospects

Carl Persson, Malmö (2)

Lite i skymundan är Carl Persson en av SHL:s absolut bästa forwards den här säsongen. Han gör massvis med poäng och är nu uppe och nosar på en poäng per match efter en ny urstark vecka.

Skrällaget Malmö gjorde under förra veckan sju mål och Persson var inblandad i fem av dem. Först genom att göra 1+2 i 5-2-segern mot Växjö, och sen 1+1 i straffnederlaget mot Frölunda. Faktum är att Carl Persson gjort poäng i nio (!) raka matcher. På dessa nio har det blivit imponerande 14 poäng, fördelade på sex mål och åtta assist.

Source: Carl Persson @ Elite Prospects