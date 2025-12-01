”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

En ny SHL-vecka är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens tionde ”Veckans lag” i SHL.

Stod för två (!) ”Säsongens räddning”-kandidater.

Tillbaka på förra säsongens nivå.

Backen är lagets viktigaste offensiva spelare.

Rivjärnet som imponerar.

”Hoppas att han tillber honom”

Gör jättesuccé – i det tysta.

SISTA CHANSEN! Black Week på Hockeysverige Plus! Ta del av allt vårt exklusiva material på hockeysverige.se i ett helt år för bara 399 kronor (Ord.pris 659 kr).

Jhonas Enroth imponerade förra veckan.

Foto: Bildbyrån.

Målvakt

Jhonas Enroth, Örebro

Jhonas Enroth kan än! Efter en säsong där Jonas Arntzen i stor utsträckning varit målvakten som Örebro lutat sig mot har Enroth nu stått tre raka matcher, och i veckan som gick imponerade han verkligen när han hjälpte Örebro till två segrar mot HV71 och Rögle. Två segrar som gör att laget nog redan nu kan sluta titta ner mot det där kvalstrecket.

Och inte nog med att Enroth vann de båda matcherna. Han stod dessutom för en varsin ”Säsongens räddning”-kandidat per match. Speciellt hans otroliga bakom ryggen-plock i matchen mot HV71 i torsdags blev en omedelbar klassiker, och var definitivt veckans prestation.

Source: Jhonas Enroth @ Elite Prospects

Backar

Robin Salo, Malmö (2)

När Robin Salo kom med i veckans lag förra gången skrev jag att han hade haft en ganska svag säsongssöppning men nu börjat hitta formen igen. Sedan dess har Salo bara fortsatt imponera och i princip varit på den nivå han höll under förra säsongen. Han har varit en stor anledning till varför Malmö varit ligans hetaste lag de senaste veckorna.

Salo gjorde fem poäng under veckans tre matcher – ingen gjorde fler – och de sex mål han var inne på framåt överträffades bara av hans back-kollega Seth Barton. Dessutom spelar han enormt mycket. Salo matchas som den förstaback han är och snittade lite knappt 27 minuter per match under de tre matcherna.

Salo blir nu den tredje backen, efter Henrik Tömmernes och Johannes Kinnvall, att komma med i veckans lag två gånger den här säsongen.

Source: Robin Salo @ Elite Prospects

Joel Persson, Växjö

Joel Persson har också varit en spelare som varit något sämre än vi förväntar oss att han ska vara. Men de senaste veckorna har också han kommit tillbaka på den nivå vi blivit bortskämda med att han håller – år efter år efter år. Precis som Salo gjorde Persson dessutom fem poäng på veckans tre matcher.

Trots att Persson är back är han nog faktiskt Växjös viktigaste spelare även i offensiven.

Source: Joel Persson @ Elite Prospects

Forwards

Noah Steen, Örebro

Noah Steen har sedan genombrottet i Mora varit en spelare jag haft ett gott öga till. Och nu börjar han hitta rätt även i Örebro. Det norska rivjärnet (ja, det är tröttsamt men det är det ordet som passar in bäst på honom) jobbar stenhårt och bidrar alltid i sin roll en bit ner i hierarkin. Men den här säsongen har han också börjat producera framåt.

Veckan som gick gjorde han två mål när Örebro tog två blytunga segrar, och totalt har han nu gjort 6+3. Det kan jämföras med de 5+1 han gjorde förra säsongen.

Det här är en spelare som kan stå på gränsen till sitt riktiga genombrott.

Source: Noah Steen @ Elite Prospects

Janne Kuokkanen, Malmö

Janne Kuokkanen är kort och gott klass. Han är återigen en av ligans bästa spelare och jag hoppas att Oscar Alsenfelt har en hylla med ett fotografi på Kuokkanen, och att han varje morgon sätter sig på knä framför fotot och tillber sin förstacenter och tackar honom för beslutet att vända tillbaka till Malmö. Utan Kuokkanen hade Malmö även i år varit ett lag som låg och dansade mellan slutspel och ingenmansland.

Men nu dansar man till och med runt topp sex-strecket efter en ny stark vecka med tre raka segrar, och där den finske stjärnan gjorde 2+2. Precis som senast han var i Sverige ligger Kuokkanen runt en poäng per match. Imponerande.

Source: Janne Kuokkanen @ Elite Prospects

Lucas Elvenes, Växjö

Det kan knappast vara en slump att Lucas Elvenes – återigen – når sin högstanivå när han har Björn Hellkvist som tränare. Hade Elvenes spelat i ett annat lag än Växjö hade han hyllats i massor under säsongsöppningen men nu glider han lite under radarn. Trots att bara fyra (!) spelare i SHL gjort fler poäng än skåningens 24.

Spelgeniet gjorde förra veckan fyra poäng (3+1) på tre matcher.

Source: Lucas Elvenes @ Elite Prospects