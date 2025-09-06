Växjö värvar Brogan Rafferty från Grand Rapids Griffins i AHL. Den högerfattade backen har skrivit på ett tvåårskontrakt med SHL-klubben.

– Brogan är en back vi har haft ögonen på i några år. Med sitt exceptionellt fina passningsspel passar han riktigt bra in i vårt spelsätt, säger sportchef Henrik Evertsson i ett pressmeddelande.

Brogan Rafferty.

Foto by Frank Jansky/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)

Brogan Rafferty har spenderat hela sin elitkarriär i Nordamerika där det har blivit spel i AHL. De senaste två säsongerna har det varit i Detroit Red Wings farmarlag Grand Rapids Griffins. Under åren i ligan blev det även tre NHL-matcher med Vancouver Canucks.

Nu är 30-åringen klar för en utlandsflytt för första gången i karriären. Då blir det också till Sverige. Växjö har nämligen gjort klart med backen på ett tvåårskontrakt.

– Det känns väldigt spännande att ha signat med Växjö Lakers. Klubbens beslutsamhet över att vinna och spelstilen tilltalar mig väldigt mycket. Jag har dessutom bara hört bra saker om staden och fansen, så jag tror det kommer vara den perfekta platsen för mig och min familj. Jag hoppas kunna bidra till att Växjö Lakers blir ett konkurrenskraftigt lag i SHL, säger Brogan Rafferty.

På 308 AHL-matcher har Rafferty gjort 168 matcher. Innan tiden i farmarligan gjorde han tre säsonger i collegeligan NCAA.

Växjö har haft en tuff trend i träningsmatcherna och avslutade försäsongen med fyra raka förluster.

