Växjö tvingas klara sig utan ett par nyckelpjäser i SHL-premiären mot Brynäs.

Varken lagkaptenen Joel Persson eller nyförvärvet Eemeli Suomi kommer till spel.

Joel Persson missar premiären mot Brynäs.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Växjö står inför en tuff utmaning i SHL-premiären mot en av ligans guldfavoriter i Brynäs.

Den utmaningen blir än tuffare, då bortalaget tvingas klara sig utan två av lagets tilltänkta toppspelare. Varken Joel Persson eller Eemeli Suomi, som båda gått en kamp mot klockan inför premiären, kommer till spel för Växjö.

Inte heller Ludvig Nilsson finns med i Växjös lag i matchen mot Brynäs.

Poängbäst sedan återkomsten

Joel Persson har varit SHL:s poängbästa back sedan återkomsten till ligan 2020 med sina 171 poäng på 248 matcher. Sedan 2023 är han även Växjös lagkapten.

Eemeli Suomi värvades in till Växjö från Ilves inför den här säsongen efter att ha producerat 40 poäng (16+24) på 43 matcher i Liiga förra säsongen.

Matchen mellan Brynäs och Växjö har nedsläpp klockan 15:15.