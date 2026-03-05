”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

För tio år sedan tog Svenska Ishockeyförbundet bort tabeller och förbjöd spel på helplan för barn under 13 år.

Under sportlovet valde Växjö Lakers att utmana regelverket genom att räkna mål och kora en segrare i en ungdomscup.

– De skulle få känna att det var en vinnare och en förlorare, säger klubbens utvecklingschef Mikael Eriksson till Smålandsposten.

Omtalad barn- ungdomscup som spelades i Vida Arena

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån

2016 bestämde Svenska Ishockeyförbundet att skrota alla tabeller för barn och ungdomslag under 13 år. Anledningen var för att minska hetsen för unga inom hockey. Det förbjöds också att spela hockey på fullplan.

Beslutet gjorde att privata aktörer, så kallad selectverksamhet, kunde ta plats. I dag finns flera företag som hyr istider i svenska ishallar och erbjuder sådant som tidigare var förbjudet, alltså spel på helplan, att räkna mål, föra tabeller och statistik. De ordnar också träningsläger utomlands, individuell träning och till och med landslagsspel mot andra länder, redan från tio års ålder.

Under sportlovet spelades Växjö Lakers Hockey Trophy i Vida Arena där Lakers tillät målräkning och utsåg en cupsegrare.

– Ja, vi fick ett slag på fingrarna: ”Gör ni det här kommer vi att bestraffa er”. Det gjorde att vi ändrade spelformen, men vi ville fortfarande ha kvar tävlingen i det. Vi ville fortfarande att de skulle få känna att det var en vinnare och en förlorare som stod där, säger Mikael Eriksson till Smålandsposten.

Smålandsposten: Varför ville ni det?

– Dels tycker jag att vi är någonstans där barnen behöver få känna på och testa det, att det är matcher som gäller lite extra. Dels var dagen en succé. Vi har aldrig haft det så lugnt utanför hockeyn, eftersom det var så koncentrerat till att de skulle spela och göra det tillsammans. Inga toppningar, ingenting, och alla spelade lika mycket och alla lag fick spela lika många matcher.

Även planen ska ha varit ett par meter för bred än det som egentligen tillåts.

”Vi tillsammans behöver utmana det här systemet”

Smålands Ishockeyförbund fick klipp från cupen skickade till sig och valde att skicka en skrivelse som lyder följande:

Smålands Ishockeyförbund har uppmärksammats på att Växjö Lakers HC har genomfört en matchcamp fredagen den 20/2 2026 där man inte följt ramverket för spel för spelare födda 2014 och yngre.

Eriksson medger att cupen var ett sätt att utmana systemet. De erkänner också att de tog en medveten risk genom att räkna mål och utse en vinnare.

– Jag och vi skulle kunna gå väldigt långt, därför att vi tillsammans behöver utmana det här systemet. Vi följer varje regel som finns och försöker verkligen skapa förutsättningar för barnen i vår förening. Barnen känner fortfarande att de behöver utmanas genom att åka iväg på de här selectverksamheterna. Vi vill att de ska vara hos oss och vet att vi kan hjälpa dem med det här.

