TV-bilderna avslöjar: ”Då är det utvisning”

Det blir irriterat flera gånger om mellan Växjö och Malmö. Inte minst när Fredrik Händemark skyfflade iväg tappade målvaktsklubban från Adam Åhman.

– Det där som Händemark gör, om det är medvetet, då får man inte göra så, säger TV4:s kommentator Patrik Westberg.

Joel Persson i diskussion med domarna efter situationen med Händemark och Åhman. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Första perioden av lördagsmötet mellan Växjö och Malmö bjöd på fyra mål, samt en hel del irritation – både på isen och läktaren.

När Robin Salo skickade in 1–2-reduceringen för gästerna simmade nämligen Adam Åhman runt utan klubba. På reprisen syntes sedan Fredrik Händemark, placerad framför mål, skyffla iväg den tappade spaden längre bort från Växjö-målvakten. Publiken reagerade starkt där och då, och vid periodens slut tog kapten Joel Persson ett snack med domarna.

– Det där som Händemark gör, om det är medvetet, då får man inte göra så. Då är det utvisning på honom. Nu har han varit med förr så han vänder och låtsas som att den rörelsen tillhör. Domarna reagerade inte, sade kommentatorn Patrik Westberg i TV4 när bilderna rullades.

– Det är inget man går ut och tittar på, men däremot säger Björn Hellkvist att där är ni fyra där någon kanske ska ha koll på det, fortsätter han.

Tomar Kollar: ”Skönt att det blev mål”

Anledningen till att Malmö fick möjligheten i powerplay, vid 1–2-målet, var dessutom att Växjös Felix Robert blivit utvisad för två felaktiga tekningar.

– Det ligger klubbor och grejer, det studsar och far, så är det. Det var väl skönt att det blev mål, säger Tomas Kollar med ett skratt när han får frågan i TV4.

Seth Barton gjorde även 2–2 för Malmö innan första pausen.

Matchen pågår!