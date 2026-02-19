”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Växjö-publiken i Vida Arena höll andan för en stund under torsdagens möte med Luleå. Sebastian Strandberg tvingades av efter otäcka bilder vid en duell med Brendan Shinnimin.

Sebastian Strandberg hjälptes av efter duell med Shinnimin. Foto: Bildbyrån (montage).

Det var i slutet av den första perioden mellan Växjö och Luleå som Sebastian Strandberg råkade illa ut.

Den 33-årige centern gick in i en sargduell med Luleås Brendan Shinnimin, nere i den ena hörnet, och hamnade snart liggandes på isen. På reprisen såg man hur han trillade bakåt och såg ut att få benet under sig.

– Jag får ont i hela kroppen när jag ser den typen av bilder, säger kommentatorn Patrik Westberg i TV4:s sändning av mötet.

– Det är inget fult av Brendan Shinnimin, tillägger han.

Strandberg fick sedan hjälp av isen av sina lagkamrater. Shinnimin klarade sig från utvisning och Dennis Rasmussen satte 1–0 för Växjö innan första pausen.

Matchen pågår!