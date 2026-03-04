”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Växjö Lakers ligger trea efter en stark start på vårsäsongen.

Men när man ställs mot serieledande Skellefteå på torsdagen kan man få göra det utan Lucas Elvenes.

– Jag såg att han klev av. Sedan åkte jag fram och frågade, men de visste inte varför han hade så ont, säger Björn Hellkvist till Smålandsposten.

Lucas Elvenes utanför laget imorgon? Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Växjö Lakers har varit en lagmaskin som under Björn Hellkvists ledning staplat poängen under säsongen som gått.

Men den överlägset poängstarkaste spelaren i laget är alltjämt Lucas Elvenes, som är trea i poängligan i hela SHL. Med sina 47 poäng har han chans att klättar upp som tvåa i den statistiken, där Rickard Hugg nu ligger på 50 poäng.

Svarar: ”Jag såg att han klev av”

Frågan är om det blir några fler matcher innan slutspelet, för på onsdagen klev han av Växjös träning inför Skellefteå-matchen.

– Jag vet ungefär lika mycket som du. Jag såg att han klev av. Sedan åkte jag fram och frågade vilken typ, men de visste inte varför han hade så ont, säger Björn Hellkvist till Smålandsposten.

Elvenes fick bryta träningen och fick sedan behandling resten av träningen.

Source: Lucas Elvenes @ Elite Prospects