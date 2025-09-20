Efter två raka vinster i SHL tas Djurgården nu ner på jorden igen.

Växjö kör över nykomlingen och leder med 4-0 efter två perioder.

– Den här matchen är ett steg tillbaka för oss, säger Jacob Josefson till TV4.

Djurgården har en tung afton i Småland. Foto: Bildbyrån (Montage)

Djurgården inledde återkomsten till SHL med vinster mot Skellefteå och Linköping. De stod därmed på sex poäng efter två matcher inför lördagens SHL-omgång.

Men mot Växjö kom DIF tillbaka ner till verkligheten igen och hemmalaget var starkare än Djurgården i allt. Efter att Magnus Hellberg vaktat kassen i de två inledande matcherna valde Djurgården att byta målvakt där Hugo Hävelid kom in i kassen för sin SHL-debut. 21-åringen fick dock kapitulera efter halva första perioden där Dennis Rasmussen sköt ett skott från ena tekningscirkeln som gick in vid Hävelids första stolpe.

Växjö utökade även till 2-0 senare i perioden efter att smålänningarnas glödheta powerplay fått utdelning igen. Sena nyförvärvet Brogan Rafferty sköt ett skott som gick rakt igenom Hävelid för att dubbla hemmalagets ledning.

Växjö kör över Djurgården

I mittperioden fortsatte Växjö att trumma på och målet fortsatte att trilla in. 3-0 kom sedan Dylan McLaughlin spelade in pucken i mitten och den styrdes sedan in i mål via DIF-backen Valtteri Pulli. Bara några minuter senare small det igen bakom Hugo Hävelid. Växjö gjorde sitt andra powerplay-mål sedan Dennis Rasmussen styrt in sitt andra mål i matchen för 4-0. Lagkaptenen och backstjärnan Joel Persson stod för tre assist till de fyra målen.

Djurgården hade inte haft mycket att säga till om under 40 minuters ishockey utan skotten var 18-8 efter två spelade perioder.

– Det är inget vidare från oss. Vi blir alldeles för stillastående i mittzonen. Växjö är bra på att hantera pucken, de kommer med mycket fart och vi får inte riktigt stopp på dem. Vi måste göra någonting för att få med oss någonting här från sista perioden, säger Djurgårdens Jacob Josefson till TV4 i pausen.

4-0 stod sig sedan och Växjö kunde hålla undan för att vinna sedan Adam Åhman hållit nollan.

Växjö – Djurgården 4–0 (2-0,2-0,0-0)

Växjö: Dennis Rasmussen 2, Brogan Rafferty, Dylan McLaughlin.

Djurgården: –