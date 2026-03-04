Beskedet efter domarens smäll: ”Ska vara okej”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

I helgen fick Växjö klara sig utan Joel Persson efter en krock med en domare. Nu menar kaptenen att han är redo igen efter sin skada.

– Jag fokuserade lite för mycket på var domaren skulle bli av, säger han till Smålandsposten.

Joel Persson får ont efter krock med domare i möte med Linköping. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl (montage).

Det var i torsdagens mötet med Linköping som olyckan var framme för Joel Persson. Växjö-kaptenen åkte på en smäll, och saknades sedan när det var dags för lördagens SHL-omgång. Hur länge han, efter detta, skulle bli borta var dock oklart.

Nu bekräftar Persson själv för Smålandsposten att han är redo – och att det var en kollision med en domare som ställde till det.

– Jag fick en smäll och föll lite olyckligt, men nu ska det vara okej. Jag fokuserade lite för mycket på var domaren skulle bli av. Det bästa hade kanske varit att klippa honom också, säger den viktige backkuggen till tidningen.

SHL-stjärnan från Kristianstad var dessutom på is under onsdagen – på sin 32-årsdag.

– Det känns okej. Sedan är det alltid skillnad mellan att gå in i en matchsituation och att gå in i en träningssituation. Det finns de som säger att man tränar som man spelar och det stämmer i vissa delar, men inte i andra, säger Persson om huruvida han kan gå fullt mot Skellefteå, härnäst i SHL.

Source: Joel Persson @ Elite Prospects