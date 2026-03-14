Växjö får maxstraffet: ”Det är mycket pengar”

Under sportlovet ordnade Växjö Lakers en cup för spelare under 13-år där man både räknade mål och utsåg vinnare. Nu får man maxstraffet av Smålands Ishockeyförbund: 25 000 kronor i böter.

– Vi följer förbundets direktiv 364 dagar om året, sedan hade vi en dag där vi fyllde campen, svarar utvecklingschefen Mikael Eriksson i Smålandsposten.

Tio år har gått sedan Svenska Ishockeyförbundet bestämde sig för att skrota alla tabeller för barn och ungdomslag under 13 år. Men kvar finns en del av den hets man då ville få bort. Nu har en SHL-klubb hamnat i blåsväder efter att man anordnat en cup med vinnare.

”Växjö Lakers Hockey Trophy” uppmärksammades tidigare i mars, och nu rapporterar Smålandsposten att maxstraffet delats ut.

25 000 kronor blir vad Växjö för betala för att man trotsade förbudet, räknade mål, och utse ett segrande lag i sportlovscupen. Detta då en förälder uppmärksammade Smålands Ishockeyförbund, och tävlingskommittén kommit fram till en bestraffning.

– Det är mycket pengar för att vi låtit en match påverka kommande match, säger Växjö Lakers vd Johan Markusson till SMP.

Växjö medger: Syftet var att utmana förbundet

Både vd Johan Markusson och utvecklingschefen i Växjö, Mikael Eriksson, har medgett att syftet med cupen var att utmana förbundet.

– Mål räknas. Det är en vinnare som står där varje dag. Det är lagnamn, det är poängligor. Vi följer förbundets direktiv 364 dagar om året, sedan hade vi en dag där vi fyllde campen. Vi såg spelare som brukar vara på selectverksamhetens cuper som kom till oss, under kontrollerade former, och hade så jäkla kul, har Eriksson sagt till SMP.

Tävlingsnämnden skriver på följande sätt i beslutet kring Växjö:

”TK konstaterar att Växjö Lakers HC har varit väl medvetna om regelverket vid genomförandet av campen och att man medvetet och med uppsåt valt att bryta mot gällande regelverk. Man har även angett att man kommer att arrangera liknande camper i framtiden. TK anser att allt annat än maxstraff är uteslutet då denna typ av agerande är fullständigt oacceptabelt.”