Stor uppmärksamhet har tidigare riktats mot Timrås tidigare klubbchef Jörgen Wahlberg, som åtalats för grov trolöshet mot klubben. Nu har dock fokus skiftat och uppgifter om att problemet är större än bara Wahlberg har framkommit. Enligt uppgifter till Sundsvalls Tidning ska skattefusk vara ett stort problem inom föreningen.

Nya uppgifter om fifflandet inom Timrå IK har framkommit. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån.

För sex år sedan gick Timrå IK och Jörgen Wahlberg skilda vägar – och det var inte under vänskapliga omständigheter. Wahlberg, som var anställd som klubbchef mellan 2017 och 2019, polisanmäldes av klubbordförande och av Timrå själva för grov trolöshet mot klubben. Fallet har ännu inte avgjorts i domstol, men nya uppgifter har nu tillkommit i polisutredningen.



Det hela rör sig om ett inspelat telefonsamtal som lämnades in som ny bevisning år 2023. En inspelning som Sundsvalls Tidning nu tagit del av, och uppmärksammar för hur den avslöjar hur Timrå IK försökt fuska med skatten genom både fejkade reseräkningar och påhittade jobb.



I samtalet hörs hur en av Jörgen Wahlbergs anhöriga erbjuds en ledarroll inom klubbens ungdomsverksamhet, och hur chefen berättar att han vill att uppdragsbeskrivningen på kontraktet inte ska stämma överens med det egentliga arbetet. Chefen vill att arbetstiteln ska vara scout, trots att det inte stämmer överens med vad personen i fråga skulle arbeta med. Det diskuteras även hur felaktiga reseräkningar kan skickas in på bästa sätt.

Inofficiella bonusar

Uppgifter ska dessutom ha framkommit om att ledare erbjudits inofficiella bonusar i form av gratis saker från en sportkedja. Det ska röra sig om saker vars värde uppstiger till 8 000 kronor per år, någonting som en representant för sportkedjan nekar till.



– Omöjligt. Hur skulle det ha gått till? Allt gick genom klubbens materialare och avtalet med Timrå IK var helt affärsmässigt, säger han till ST.



En tidigare ungdomsledare inom föreningen ger dock belägg för anklagelserna.



– Det har varit en kultur inom Timrå IK, säger hen.



Genom att erbjuda gratis saker från sportkedjan kunde SHL-klubben undvika att betala arbetsgivaravgifter. Det ska också finnas uppgifter om ersättning i form av presentkort och utlandsresor.

”Så här funkar det i idrotten”

En tidigare involverad inom klubben vittnar om att även han själv har förhandlat om förmåner med klubben.



– Det är inget jag är stolt över i dag, men så här funkar det i idrotten. Det måste bli någorlunda attraktivt att ta på sig uppdrag som ledare. Någon måste ju göra jobbet, säger han till ST.

