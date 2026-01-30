Uppgifter: Tränarprofilen kan återvända till SHL-klubben

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Örebro ligger illa till i SHL.

Nu kan man agera – genom att plocka in Peter Andersson.

Peter Andersson kan återvända till sin tidigare klubb. Foto: Bildbyrån

Förändringar kan vara på gång i Örebro Hockey. Klubben som just nu harvar runt kvalstrecket i SHL, kan vara på väg att återanställa en gammal tränare.

Aftonbladet och Nerikes Allehanda uppger att Peter Andersson kan vara på väg tillbaka in i föreningen.

60-åringen, som tränade Västerås IK tills förra veckan, har varit huvudtränare för Örebro i fyra år mellan 2009 och 2013 och tog laget till SHL.

Förlorade viktiga bottenmötet

På fredagen uppgav Aftonbladet att Örebro är intresserade av Andersson i en roll i ledarstaben samt att Niklas Erikssons framtid är uppe för diskussion.

Senare på eftermiddagen kom andra uppgifter från Nerikes Allehanda. För enligt deras utsago ska det snarare vara aktuellt för Peter Andersson att bli assisterande sportchef till Henrik Löwdahl.

Senast på torsdagen förlorade Örebro Hockey med 1–5 hemma mot HV71, vilket gör att man nu bara har tre poäng ned till HV71 på kvalplats.