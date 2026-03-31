Uppgifter: Tränarbyte i Örebro – han tar över

Örebro ser ut att göra en förändring i ledarstaben. Enligt uppgifter till Expressen ska klubben ha gjort klart med en ny huvudtränare, mer specifikt Martin Filander.

44-åringen tog över som huvudtränare i den schweiziska klubben EHC Biel-Bienne inför säsongen 2024/2025, men stannar på två säsonger i Schweiz. Under tisdagen bekräftade Biel att man gått skilda vägar.

Kontraktet med den tidigare huvudtränaren Martin Filander avslutades i slutet av mars, skriver klubben på sin hemsida.

Gör comeback i Örebro – Eriksson kan lämna

Istället vänder Filander hem till Sverige. Hans nya destination ser ut att bli Örebro Hockey, detta Expressen. Det är inte en främmande klubb som han kommer till, tvärtom. Han har historik i Örebro då han varit både assisterande tränare och huvudtränare i föreningens J20-lag, samt jobbat som assisterade GM.

Vad händer med Örebros nuvarande huvudtränare Niklas Eriksson då?

Jo, trots ett kontrakt över nästa säsong ser det ut som att Eriksson får lämna över rollen som huvudtränare. Om han blir kvar i klubben eller inte är fortfarande oklart, men mycket tyder på att parterna går skilda vägar, menar Expressen.

