Uppgifter: ”Tjomme” tvingas bort av finansiärer

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter åtta år på posten är Thomas ”Tjomme” Johansson inte längre kvar som sportchef i Leksand. Nu uppger Falu-Kuriren att 55-åringen tvingas bort av finansiärer.

– Det har inte kommit fram till mig, svarar Leksands IF:s ordförande Andreas Gärdsback tidningen.

Thomas ”Tjomme” Johansson uppges ha tvingats bort från Leksand. Foto: Bildbyrån (montage).

Med Thomas ”Tjomme” Johansson borta från Leksand sipprar uppgifter ut om hans tid i SHL-klubben. Falu-Kuriren är de som tar ton, och pekar på det faktum att ”krafter runt föreningen” inte haft ett hundraprocentigt förtroende för sportchefen – sedan start.

Tidningen hänvisar till första tiden i Leksand då Johansson varken ville göra sig av med Leif Carlsson eller Roger Melin, då ett ultimatum till slut tvingade ledningen att agera. Nu menar tidningen att det återigen är finansiärer som har ställt krav, och tvingat bort ”Tjomme”.

– Då vet du mer än vad jag vet. Det har inte kommit fram till mig, säger Leksands IF:s ordförande Andreas Gärdsback till tidningen.

Ville endast skjuta till pengar om ”Tjomme” skulle bort

Enligt Falu-Kuriren fick Leksands ledning besked under sommaren om att dessa finansiärer skulle skjuta till pengar. Men bara om Thomas Johansson lämnade.

Nu kommer Jesper Ollas in från juniorverksamheten som tillförordnad GM för att ”skapa stabilitet och arbetsro”. Men att det betyder att ”Tjomme” skapade motsatsen slår Gärdsback ner.

– Absolut inte. Vi ska fortsätta på den inslagna linjen att vi ska ha stabilitet och arbetsro för laget, och så tillför vi en ny röst och lite nya idéer och ny energi in i gruppen genom att ta dit Jesper, säger han till FK och fortsätter om varför man inte agerar på tränarsidan istället.

– Vi har haft fullt förtroende för tränarna som har jobbat med laget, och det har vi fortsatt också. Då kände vi att då ändrar vi på den här positionen istället, som är med men ändå inte i båset.

Ordföranden menar att Ollas ser hockey på ett annat sätt än Johansson, och att han blir ett bollplank till huvudtränaren Johan Hedberg. Om han blir kvar efter säsongen är ännu oklart.



