Uppgifter: Nyckelbacken klar för SHL-spel

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tim Barkemo har vuxit ut till en nyckelback i BIK Karlskoga.

Nu avslöjar Aftonbladet att den 21-årige backen är klar för SHL-spel med Timrå nästa säsong.

Tim Barkemo.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Tim Barkemo anslöt till BIK Karlskoga inför fjolårssäsongen efter att ha vunnit både SM-guld och JSM-guld med Skellefteå AIK under våren 2024.

Den 21-årige backen har under sin tid i den allsvenska toppklubben vuxit ut till en nyckelback – och nästa säsong tar han klivet till SHL. Enligt Aftonbladet är Barkemo överens med SHL-klubben Timrå inför nästa säsong.

Spelar mest av alla i BIK Karlskoga

21-åringen har den här säsongen loggat strax över 21 minuters istid per match i BIK Karlskoga, vilket är mest i laget. På 25 matcher har Barkemo producerat tre mål, varav två kom i gårdagens 3–1-seger mot Mora, och totalt åtta poäng.

Barkemo spelade totalt 13 grundseriematcher med Skellefteå under säsongerna 2022/23 och 2023/24 och fanns även med i laget i fem av lagets slutspelsmatcher under SM-slutspelet 2024.

Source: Tim Barkemo @ Elite Prospects