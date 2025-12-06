Uppgifter: Nyckelbacken klar för SHL-spel
Tim Barkemo har vuxit ut till en nyckelback i BIK Karlskoga.
Nu avslöjar Aftonbladet att den 21-årige backen är klar för SHL-spel med Timrå nästa säsong.
Tim Barkemo anslöt till BIK Karlskoga inför fjolårssäsongen efter att ha vunnit både SM-guld och JSM-guld med Skellefteå AIK under våren 2024.
Den 21-årige backen har under sin tid i den allsvenska toppklubben vuxit ut till en nyckelback – och nästa säsong tar han klivet till SHL. Enligt Aftonbladet är Barkemo överens med SHL-klubben Timrå inför nästa säsong.
Spelar mest av alla i BIK Karlskoga
21-åringen har den här säsongen loggat strax över 21 minuters istid per match i BIK Karlskoga, vilket är mest i laget. På 25 matcher har Barkemo producerat tre mål, varav två kom i gårdagens 3–1-seger mot Mora, och totalt åtta poäng.
Barkemo spelade totalt 13 grundseriematcher med Skellefteå under säsongerna 2022/23 och 2023/24 och fanns även med i laget i fem av lagets slutspelsmatcher under SM-slutspelet 2024.
