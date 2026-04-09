Uppgifter: Stjärnforwarden nobbar återkomst till DIF

Djurgårdens supportrar kan sluta drömma om Emil Bemström.

26-åringen väljer att stanna i Bern nästa år, enligt Expressens uppgifter.

Emil Bemström i Bern.

Sedan Emil Bemström lämnade Djurgården har forwarden varit en drömåtervändare bland DIF-fans. Efter att ha öst in poäng förra säsongen i AHL, parallellt med att ha gjort 14 NHL-matcher, valde han Schweiz och Bern inför förra säsongen. Det blev 20 poäng på 33 matcher för laget som gjorde en riktigt dålig säsong resultatmässigt.

Nu står det klart att han stannar i den schweiziska huvudstaden och deras storklubb SC Bern. Det rapporterar Expressen på torsdagen.

Samtidigt har Emil Bemström nämnts som en möjlig återvändare till Djurgården, men även andra svenska storklubbar som hade haft stor nytta av den förstärkningen.

Nu ser det alltså ut som att man får vänta några år på det.

Source: Emil Bemström @ Elite Prospects